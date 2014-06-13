البث الحي
منوعات

أوباما: لن نرسل قوات أمريكية إلى العراق

13/6/2014

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما الجمعة إن الولايات المتحدة لن ترسل قوات أمريكية لمهام قتالية في  العراق.  وأوضح الرئيس أوباما خلال بيان ألقاه حول الوضع في العراق في  أعقاب سيطرة عناصر مسلحة على بعض المناطق بالعراق إنه طلب من فريقه الأمني بحث خيارات لدعم العراق.

وذكر أوباما أن الخلافات الطائفية في العراق خلقت وضعا هشا في البلاد  ولا يمكن للولايات المتحدة أن تقوم بمهام الأمن نيابة عن العراقيين.

وأشار أوباما إنه يتعين علي القادة العراقيين اتخاذ قرارات صعبة  والتوصل إلى حلول وسط للحفاظ على وحدتهم . و أضاف " سنبذل جهدنا ولكن العراق دولة ذات سيادة ويجب  عليها أن تحل مشاكلها ".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه لن يكون هناك تأثير لأي دعم من دون  استقرار داخلي بالعراق مؤكداً أنه سيتشاور  مع الكونجرس بشأن ما يجب عمله  هناك .

يأتي المؤتمر الصحفي للرئيس الامريكي باراك أوباما في الوقت الذي تخوض  فيه القوات المسلحة العراقية قتالا ضد المسلحين  الذين بسطوا سيطرتهم على الموصل ثاني أكبر المدن  العراقية والتي تبعد عن بغداد حوالي 400 كيلومتر وعلي مدينة  تكريت مركز محافظة صلاح الدين التي تقع على مسافة 160 كيلومترا شمال  غرب بغداد.

 

المزيد من منوعات

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلة غامضة جديدة في بولندا (صور)

مسلّة معدنية غامضة في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية (الفرنسية)

الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري يتصدر غوغل عربيا عقب وفاته المفاجئة

الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري (وسائئل التواصل)

"ميسي يركع أمام رونالدو".. شقيقة نجم الكرة البرتغالي تثير جدلا واسعا

النجمان العالميان- ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو(رويترز)
الأكثر قراءة

لفشله في قراءة نص اليمين.. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه (فيديو)

تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)

عقوبات أوربية وأمريكية ضد تركيا.. وأنقرة ترفض "لغة التهديد"

اجتماع قادة الاتحاد الأوربي في بروكسل (روتيرز)

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

أبو تريكة يزور أحد ملاعب مونديال قطر ويوجه رسالة للمنتخب المصري (صور)