حمى المنافسة على كأس العالم تصل لملاعب التدريب

منتخب الأرجنتين (أرشيف-رويترز)

تعرف لاعبو منتخب الأرجنتين في وقت مبكر على ما سيرونه من جمهور البرازيل البلد المضيف للمونديال خلال نهائيات كأس العالم عندما استقبلتهم صيحات وصافرات الاستهجان أثناء تدريبهم المفتوح الأول يوم الأربعاء.

فقد حضر حوالي خمسة آلاف شخص تدريب منتخب الأرجنتين بإستاد إندبندنسيا في بيلو هوريزونتي وأصدروا صيحات عالية في استقبال لاعبي المنتخب الأرجنتيني الغريم التقليدي لمنتخب بلادهم قبيل انطلاق البطولة اليوم الخميس.

وقد وصلت مستويات الأصوات والضجيج إلى مستوى مماثل لما يحدث في المباريات الرسمية عندما دخل لاعبو منتخب الأرجنتين لأرض ملعب التدريب، لكن اللاعبين ومن بينهم ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا حافظوا على هدوئهم وقضوا وقتا قصيرا في تحية المشجعين قبل أن يركزوا في التدريبات.

وستبدأ الأرجنتين وهي في المجموعة السادسة التي تضم أيضا إيران ونيجيريا وهي مرشحة مثل البرازيل لنيل اللقب مشوارها في المونديال بمواجهة البوسنة يوم الأحد المقبل.

وقال مشجع حضر من روساريو ووقف ملتحفا علم الأرجنتين لوكالة رويترز للأنباء "الفريق الموجود هنا في أرض الملعب سيعود لنا بكأس العالم"، وأضاف المشجع "استمعوا إلى الصيحات لن نقبل بغير رفع الكأس في البرازيل".

وطبقت إجراءات أمن مشددة حول الملعب الذي يجرى المنتخب الأرجنتيني تدريباته عليه وحلقت المروحيات فوق الإستاد الذي استضاف مباريات في كأس العالم عام 1950 من بينها المباراة التي منيت فيها إنجلترا بهزيمة مفاجئة أمام الولايات المتحدة.

وقال مشجع برازيلي يعيش قرب الإستاد "دعوهم يأتوا إلى هنا ويتدربوا سيكتشفون عاجلا أو آجلا أننا نحن الملوك في هذه البطولة".

وستنطلق نهائيات كأس العالم بمواجهة بين البرازيل وكرواتيا في المباراة الافتتاحية اليوم الخميس.