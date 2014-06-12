تميمة كأس العالم مهددة بخطر الانقراض

غرافيتي يصور حيوان المدرع تميمة كأس العالم بالبرازيل 2014 (رويترز)

قال علماء متخصصون في علوم البيئة إن حيوان المدرع الذي اختاره الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) ليكون تميمة نهائيات 2014 في البرازيل يواجه خطر الانقراض بسبب الصيد الجائر والتعدي على أماكن وجوده الطبيعية.

ويدافع حيوان المدرع الذي يوجد منه ثلاثة أنواع في البرازيل عن نفسه بالتقوقع حول نفسه مستخدما درعا عظميا يحيط بجسمه ليتحول إلى الشكل الكروي وهو ما منحه جاذبية خاصة كانت وراء اختياره رمزا لنهائيات كأس العالم.

لكن هذه الطريقة في الدفاع فشلت مرارا في مواجهة هجوم الصيادين من البشر الذين يقومون بالتقاط الحيوان بكل سهولة ويسر حتى وهو ملتف حول نفسه دون أي أذى.

وهناك مخاوف أيضا من أن تتسبب شعبية كأس العالم في أن يألف الناس هذا الكائن ليتخذوه فيما بعد حيوانا أليفا ليقوموا بتربيته منزليا ويضعوا بالتالي مزيدا من الضغوط على الأعداد القليلة المتبقية منه.

وبحسب القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض فإنه "يعتقد أن سلالات الحيوان المدرع تقلصت أعدادها بأكثر من الثلث خلال آخر عشر أو خمس عشرة سنة بسبب التوسع العمراني والزراعي والتعدي على أكثر من 50% من الأماكن التي اعتادت أن سكناها والعيش بها".

وفي القائمة السنوية التي يعدها ويديرها الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة جاءت نسخة عام 2014 من القائمة تذكر وبشكل رسمي أن حيوان المدرع الذي ينتمي لشرق البرازيل يواجه خطر الانقراض مثلما ذكر في التقييم السابق عام 2009.

لكن خبيرا بارزا قال إن دليلا جديدا واردا من البرازيل أظهر أن المخاطر التي تتعرض لها هذه الحيوانات التي يصل طولها إلى حوالي 50سم في ازدياد متواصل وأنها ستوضع خلال الأشهر المقبلة ضمن فئات الحيوانات الأكثر مواجهة للتهديدات والانقراض.