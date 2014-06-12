انطلاق كأس العالم بمباراة البرازيل وكرواتيا

لاعبو منتخب البرازيل أثناء التدريبات (أرشيف-الجزيرة)

انطلقت منافسات مسابقة كأس العالم التي تستضيفها البرازيل في الفترة من 12 يونيو وحتى الـ13 من يوليو المقبل بالمباراة الافتتاحية بين منتخبي البرازيل وكرواتيا على ملعب نادي كورينثيانز بمدينة ساو باولو العاصمة التجارية الكبرى للبرازيل.

ودفعت البرازيل الدولة المضيفة بنفس التشكيلة التي فازت بها على إسبانيا في نهائي كأس القارات العام الماضي في مواجه كرواتيا في المباراة الافتتاحية لكأس العالم لكرة القدم.

وفضل لويز فيليبي سكولاري مدرب البرازيل الدفع باوسكار منذ البداية على حساب راميريس في خط الوسط وسيقود نيمار خط هجوم البرازيل وسيبحث عن تسجيل الهدف 32 في مباراته الدولية رقم 48 مع منتخب بلاده.

ولم تخسر البرازيل أول مباراة لها في أي مسابقة لكأس العالم منذ عام 1934، وتعاني كرواتيا من تفشي الإصابات بين صفوف لاعبيها والتي تسببت في غياب دانييل برانيتش عن مباراة الافتتاح بعد إصابته في الكاحل خلال لقاء ودي أمام أستراليا.

كماعاد لاعب خط الوسط الكرواتي إيفان موتشينيتش إلى بلاده بسبب عدم تعافيه من إصابة في الكاحل، كما تفتقد كرواتيا جهود جوردون شيلدنفيلد بسبب شد في عضلات الفخذ الخلفية والمهاجم ماريو مانزوكيتش للإيقاف.

وتتطلع البرازيل لتحقيق انتصارها العاشر على التوالي فيما لم تخسر كرواتيا خلال آخر خمس مباريات.