أوباما: نبحث كل الخيارات لمواجهة العنف المسلح بالعراق

الرئيس أوباما في صورة أرشيفية (الجزيرة)

قال الرئيس باراك أوباما إنه يبحث كل الخيارات في مساعدة الحكومة العراقية على مواجهة أعمال العنف المسلح المتصاعدة هناك، وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تبحث شن هجمات باستخدام طائرات دون طيار أو أي إجراء آخر لوقف أعمال العنف المسلح قال أوباما "لا أستبعد أي شيء".

وأضاف أوباما للصحفيين في البيت الأبيض أثناء اجتماعه مع رئيس وزراء أستراليا توني أبوت أن من مصلحة الولايات المتحدة ضمان ألا يحصل الجهاديون على موطئ قدم لهم في العراق.

وكانت الخارجية الأميركية قد أعلنت في بيان لها أن هناك انهيار في بنية الأجهزة الأمنية العراقية.

وقال إنه ستكون هناك تحركات عسكرية قصيرة المدى وفورية ينبغي عملها في العراق مشيرا إلى أن فريقه للأمن القومي يبحث كل الخيارات، وتابع أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراء عسكري عند تهديد مصالحها المرتبطة بالأمن القومي.

وكان الأمين العام لحلف الأطلسي "الناتو" أندرس فوغ راسموسن قد قال في وقت سابق الخميس إنه لا يرى دورا للحلف في العراق بعد أن سيطر مسلحون على مساحات كبيرة من الأراضي في البلاد واحتجزوا حوالي 80 رهينة تركيا.

وأضاف راسموسن في مؤتمر صحفي في مدريد "ندعو الخاطفين للإفراج عن المخطوفين فورا، لا يوجد شيء يبرر هذا العمل الإجرامي، ولا أرى دورا لحلف الأطلسي في العراق لكننا بالطبع نتابع الوضع عن كثب وندعو جميع الأطراف إلى وقف العنف".

وكان سفراء من حلف شمال الأطلسي "الناتو" اجتماعا طارئا بطلب من تركيا الأربعاء لبحث الموقف.