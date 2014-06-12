أكراد العراق يسيطرون على كركوك

مليشيات البشمركة على مدخل مدينة كركوك (Getty)

سيطر الأكراد العراقيون على مدينة كركوك شمال البلاد الخميس بينما يتقدم المسلحون صوب بغداد في الوقت الذي تخلى فيه جيش الحكومة المركزية عن مواقعه في انهيار سريع أفقده السيطرة على الشمال.

وقال جبار ياور المتحدث باسم البشمركة -وهم قوات الأمن الخاصة بالشمال الكردي شبه المستقل- إن البشمركة اجتاحوا كركوك وسيطروا عليها بعد أن تخلى الجيش عن مواقعه هناك.

وأضاف المتحدث لقد ????"????سقطت كركوك بأكملها في أيدي البشمركة ولم يعد هناك أي وجود للجيش العراقي في كركوك الآن".

ويطمح الأكراد منذ فترة طويلة إلى السيطرة على كركوك المدينة التي تحتوي على احتياطيات نفطية هائلة وتقع مباشرة خارج منطقتهم شبه المستقلة ويعتبرونها عاصمتهم التاريخية.

ويظهر التحرك السريع من جانب قوات البشمركة التي تتمتع بدرجة عالية من التنظيم الكيفية التي ساهم بها تقدم مقاتلي جماعة الدولة الاسلامية في العراق والشام المفاجئ هذا الأسبوع بإعادة رسم خريطة العراق.

فمنذ يوم الثلاثاء الماضي سيطر مسلحون على الموصل ثاني أكبر مدينة في العراق وعلى تكريت مسقط رأس صدام حسين وعلى بلدات ومدن أخرى إلى الشمال من بغداد وواصلوا تقدمهم الخاطف يوم الخميس صوب بلدات على مسافة تقطعها السيارة من العاصمة في ساعة واحدة.

وهرب جيش الحكومة التي يقودها نوري المالكي في بغداد أمام الهجوم وتخلى عن المباني والأسلحة للمسلحين الذين يهدفون إلى إقامة خلافة إسلامية على جانبي الحدود السورية والعراقية.

وقالت مصادر أمنية إن متشددين يسيطرون الآن على بلدة العظيم الصغيرة التي تقع إلى الشمال من بغداد بعد أن رحل معظم جنود الجيش إلى بلدة الخالص القريبة.

وقال ضابط شرطة في العظيم "ننتظر قوات دعم ونحن عازمون على عدم السماح لهم بالسيطرة، نخشى أن يحاول الإرهابيون قطع الطريق الرئيسي الذي يربط بغداد بالشمال".

وقال سكان محليون إن المتشددين شكلوا في تكريت مجالس عسكرية لإدارة البلدات التي سيطروا عليها.

وقالت شخصية قبلية لم يعرف نفسه من بلدة العلم شمال تكريت لقد "جاؤوا بالمئات إلى بلدتي وقالوا إنهم ليسوا هنا لإراقة دم أو الانتقام وإنما سعيا لإجراء إصلاحات ونشر العدالة، واختاروا لواء متقاعدا ليدير البلدة".

وأضافت الشخصية القبلية لقد قال زعيم مجموعة المسلحين إن "وجهتنا النهائية ستكون بغداد والمعركة الحاسمة ستكون هناك" هذا ما ظل يردده زعيم مجموعة المسلحين".

وتم تعزيز الأمن في بغداد لمنع المسلحين من الوصول إلى العاصمة المقسمة أصلا إلى أحياء سنية وأخرى شيعية والتي شهدت قتالا طائفيا ضاريا في عامي 2006 و2007 في ظل الاحتلال الأميركي.

ويعد تقدم المسلحين والذين سيطروا فعليا على المراكز السكانية الرئيسية في شمال العراق خلال أيام أكبر تهديد يشهده العراق منذ انسحاب القوات الأمريكية في عام 2011.

وتعرضت ادارة الرئيس الأمريكي باراك اوباما لانتقادات لتقاعسها عن اتخاذ الخطوات الكافية لتأمين الحكومة في بغداد قبل سحب قواتها.

معنويات منخفضة:

يعاني الجيش العراقي الذي يبلغ قوامه مليون فرد ودربته الولايات المتحدة بتكلفة تبلغ نحو 25 مليار دولار من انخفاض الروح المعنوية، وتأثرت فاعليته بسبب رؤية المناطق السنية له على أنه يمثل مصالح الحكومة التي يقودها المالكي.

وفي واشنطن قال مسؤول بالادارة الأميركية أن حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي سعت من قبل لأن توجه الولايات المتحدة ضربات جوية إلى مواقع الدولة الإسلامية في العراق والشام. ولمح البيت الأبيض إلى أن مثل هذه الضربات ليست محل دراسة وقال إن شغل الولايات المتحدة الشاغل الآن هو بناء القوات الحكومية.

وفر حوالي خمسمائة ألف عراقي من الموصل ومحافظة نينوى بحثا عن الأمان في كردستان التي تجنبت قدرا كبيرا من العنف الذي اجتاح بقية أنحاء العراق منذ الغزو الأميركي عام 2003.

وفقد جيش المالكي بالفعل السيطرة على معظم وادي الفرات غربي العاصمة أمام تقدم المسلحين العام الماضي. ومع انهيار الجيش في وادي دجلة إلى الشمال هذا الأسبوع لم يعد للحكومة سيطرة إلا على بغداد ومناطق إلى الجنوب.

وبعد سيطرة المسلحين على الشمال تصبح الحدود الصحراوية بين العراق وسوريا فعليا في أيدي المسلحين المتشددين.