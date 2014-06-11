محافظ نينوى يتهم المالكي بالمسؤولية عن الأوضاع في الموصل

اتهم أثيل النجيفي محافظ محافظة نينوى، شمال العراق، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء نوري المالكي نوري المالكي بالاستماع فقط إلى تقارير ضباطه عوضا عن التقارير التي تأتيه من على الأرض بشأن تطورات الوضع الأمني في المحافظة ، متهما إياه بالتقصير في السماح بتدخل قوات البيشمركة الكردية لإنقاذ الموصل.

وأضاف أن القيادات الأمنية والعسكرية اضطرت للهروب من الموصل جراء انهيار المنظومة الأمنية في المدينة.

وقال النجيفي في مؤتمر صحفي عقده في أربيل "بدأنا بخطوات عملية جدية لبناء منظومة الدولة في نينوى من خلال تحريك لجان شعبية لإخراج الجماعات الإرهابية"، داعيا موظفي المحافظة إلى العودة إلى عملهم ، مؤكدا أن الموصل قادرة على استعادة نفسها وطرد الغرباء

وأضاف أن " هناك حملة تهويل وتفخيم بشأن قوة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" بهدف نشر الرعب بين العراقيين "، كما عبر تفاؤله من أن موجات النزوح من المحافظة بدأت تخف وهذا مؤشر على عودة الأمن للموصل.

وأشار النجيفي خلال تصريحاته إلى أن المسؤولين الأمريكيين لم يهتموا في السابق بالوضع في الموصل لكن التطورات الجديدة جعلتهم يقفون على الحقائق على الأرض ويغيرون رؤيتهم تجاه حقيقة ما يقع في المحافظة.