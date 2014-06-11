البث الحي
منوعات

محافظ نينوى يتهم المالكي بالمسؤولية عن الأوضاع في الموصل

11/6/2014

اتهم  أثيل النجيفي محافظ محافظة نينوى، شمال العراق، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء نوري المالكي  نوري المالكي بالاستماع فقط إلى تقارير ضباطه عوضا عن التقارير التي تأتيه من على الأرض بشأن تطورات  الوضع الأمني في المحافظة ، متهما إياه  بالتقصير في السماح بتدخل قوات البيشمركة الكردية لإنقاذ الموصل.

 وأضاف أن القيادات الأمنية والعسكرية  اضطرت للهروب من الموصل جراء  انهيار المنظومة الأمنية في المدينة.

وقال النجيفي في مؤتمر صحفي عقده في أربيل "بدأنا بخطوات عملية جدية لبناء منظومة الدولة في نينوى من خلال تحريك لجان شعبية لإخراج الجماعات الإرهابية"، داعيا موظفي المحافظة إلى العودة إلى عملهم ، مؤكدا  أن الموصل قادرة على استعادة نفسها وطرد الغرباء

وأضاف أن " هناك حملة تهويل وتفخيم بشأن قوة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" بهدف نشر الرعب بين العراقيين "، كما عبر  تفاؤله من أن موجات النزوح من المحافظة بدأت تخف وهذا مؤشر على عودة الأمن للموصل.

وأشار النجيفي خلال تصريحاته إلى أن المسؤولين الأمريكيين لم يهتموا في السابق بالوضع في الموصل لكن التطورات الجديدة جعلتهم يقفون على الحقائق على الأرض ويغيرون رؤيتهم تجاه حقيقة ما يقع في المحافظة.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلة غامضة جديدة في بولندا (صور)

مسلّة معدنية غامضة في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية (الفرنسية)

الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري يتصدر غوغل عربيا عقب وفاته المفاجئة

الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري (وسائئل التواصل)

"ميسي يركع أمام رونالدو".. شقيقة نجم الكرة البرتغالي تثير جدلا واسعا

النجمان العالميان- ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو(رويترز)
الأكثر قراءة

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

أبو تريكة يزور أحد ملاعب مونديال قطر ويوجه رسالة للمنتخب المصري (صور)

من أذربيجان.. أردوغان يوجه رسالة لأرمينيا (فيديو)

(الجزيرة)

لفشله في قراءة نص اليمين.. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه (فيديو)

تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)