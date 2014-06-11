فرار الآلاف من أقلية الروهينغيا بميانمار

أعربت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن قلقها إزاء تعرض المزيد من الأشخاص في ميانمار للعنف مما أدى إلى هجرة أعداد إضافية منهم عبر خليج البنغال، وقال المتحدث باسم المفوضية ادريان ادواردز إن أكثر من 8000 شخص أبحروا في قوارب، منذ يونيو 2012 معظمهم من طائفة الروهينغيا المسلمة، وذلك هربا من العنف الطائفي الذي اندلع في ولاية راخين بميانمار منذ عامين، حيث تشير التقارير إلى سوء المعاملة والاستغلال والاضطهاد والعنف ضد هذه الأقليات المسلمة .

وأضاف "الأشخاص الذين قدموا إلى تايلاند وماليزيا واندونيسيا تحدثوا عن قوارب مكتظة، منها من فقدت طريقها في البحر ومنها من عانت من مشاكل في محركاتها كما نفد الطعام والماء من بعضها نظرا للفترات الطويلة التي قضوها في البحر، ويقال إن بعض الذين لقوا حتفهم على القوارب قد ألقيت جثثهم في البحر".