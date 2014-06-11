روسيف تدافع عن تكاليف استضافة كأس العالم بالبرازيل

مواطنون برازيليون يتظاهرون احتجاجا على تكاليف استضافة بلادهم لكأس العالم (Getty)

دافعت رئيسة البرازيل ديلما روسيف عن الإنفاق الهائل على استضافة كأس العالم لكرة القدم ببلدها متعهدة بمعاقبة الفساد وحثت مواطنيها على أن يرحبوا بحرارة بالمشجعين الأجانب الوافدين إلى بلادهم.

ويأتي تصريح روسيف قبل أقل من 24 ساعة على بدء نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستستمر شهرا كاملا والتي ستبدأ مساء الخميس 12 يونيو بمبارة افتتاحية بين منتخبي البرازيل وكرواتيا على ملعب مدينة ساو باولو، وبعد عام من التظاهرات التي انتقدت إنفاق البرازيل لحوالي 11 مليار دولار على استضافة البطولة.

وقالت روسيف في خطاب بثه التلفزيون الرسمي إن الاستثمارات في الملاعب الرياضية والمطارات وغيرها من البنى التحتية سيكون ذا فائدة للبلاد على المدى الطويل.

وأضافت "لقد قمنا بهذا الأمر من أجل البرازيليين" وكررت ما قد صرحت به سابقا بأن كل المشاريع التي نفذت من أجل البطولة "لن تكون في حقائب السياح عندما يغادرون"،

وقد اعتبرت التكاليف التي أنفقت على تجهيزات البطولة الأممية بالبرازيل هي الأعلى منذ بدء تنظيمها عالميا قبل 84 عاما.

وسعت روسيف في خطابها إلى تسليط الضوء على المشاريع التي نفذت في وقت يتذمر فيه سكان المدن التي تستضيف البطولة ومجموعها 12 مدينة من تأخر تنفيذ الكثير من مشاريع التنمية أو عدم تحول بعضها الآخر إلى واقع ملموس على الإطلاق.

ورفضت روسيف القول بأن الإنفاق على كأس العالم أدى إلى تراجع الاستثمار الحكومي إلى حد ما في قطاعات الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات العامة.

وأشارت روسيف -التي تسعى إلى إعادة انتخابها لفترة رئاسية ثانية في أكتوبر المقبل- إلى أن الإنفاق العام على الصحة والتعليم هما من بنود الموازنة التي شهدت نموا في الإنفاق أكثر من غيرها من القطاعات خلال فترة رئاستها.

وتابعت منذ أن بدأت البرازيل في بناء الملاعب استعدادا لكأس العالم قبل ثلاث سنوات أنفقت الحكومة على الصحة والمدارس ما يزيد عن 212 ضعفا عما أنفق على الملاعب.

ويعتقد الكثير من البرازيليين أن التكلفة العالية للدورة والتأخير في تنفيذ المشاريع والوعود غير المنفذة هي نتيجة مخالفات مالية ويعود ذلك لمزاعم الفساد التي تحوم في الغالب حول الاتحاد الدولي لكرة القدم والتاريخ الطويل للفساد المالي في البرازيل نفسها.

وأوضحت روسيف أن الحكومة تدقق في جميع أوجه الإنفاق وتعهدت بمعاقبة أي فاسد قائلة "إذا ثبت وقوع أي مخالفات مالية سنعاقب المسؤولين عنها".

وذكرت رئيسة البرايل شعبها بنجاح لاعبيهم على ملاعب كرة القدم والترحيب الحار الذي كان يلقاه فريقهم الوطني في البلدان الأخرى وحثت مواطنيها على أن يقوموا بواجب الضيافة تجاه المشجعين الأجانب قائلة "لنرد لهم كرمهم".