تعديلات وزارية باليمن على خلفية احتجاجات لنقص الوقود

يمنيون غاضبون يحتجون في شوارع العاصمة صنعاء (أرشيف-الجزيرة)

أجرى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تعديلا حكوميا شمل خمس وزارات في حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها محمد باسندوة، وسط تصاعد الغضب الشعبي لأسباب عدة بينها انقطاع الكهرباء وارتفاع الأسعار.

وشملت التعديلات تعيين وزراء جدد لحقائب الخارجية والمالية والكهرباء والإعلام والنفط.

وقضى القرار الذي أصدره هادي بتعيين القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح عبد الله محسن الأكوع نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للكهرباء، وأحمد عبد القادر شائع وزيرا للنفط والمعادن، ومحمد منصور زمام وزيراً للمالية، وجمال عبد الله السلال وزيراً للخارجية.

وشمل التعديل أيضا تعيين مدير مكتب رئاسة الجمهورية نصر طه مصطفى وزيرا للإعلام مكان سلفه أحمد العمراني.

وخرج من الحكومة وزير المالية السابق صخر أحمد الوجيه الذي تم تعيينه محافظاً لمحافظة الحديدة غربي البلاد، كما عين وزير الخارجية السابق أبو بكر القربي عضواً بمجلس الشورى.

ومن غير المرجح أن يؤدي التعديل الوزاري إلى تهدئة الغضب على الفور في اليمن البالغ عدد سكانه 25 مليون نسمة يعيش 40% منهم على أقل من دولارين في اليوم. ويعاني اليمنيون من انقطاع الكهرباء منذ أسابيع ويقفون في طوابير طويلة لتزويد سياراتهم بالوقود.

وكان مئات اليمنيين المحتجين قد تجمعوا خارج منزل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في صنعاء داعين لإسقاط الحكومة جراء انقطاع الكهرباء الذي عم العاصمة ودخل يومه الثالث وكذلك النقص الشديد في الوقود.

وانقطاع الكهرباء الذي تشهدة العاصمة حاليا ينسب على نطاق واسع إلى تخريب في خطوط أنابيب النفط من جانب رجال قبائل لديهم شكاوى من الحكومة" يعتبر أطول فترات الإظلام في حوالي ثلاث سنوات تكرر فيها انقطاع الكهرباء منذ احتجاجات الربيع العربي التي أطاحت بالرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في عام 2011.

وحرمت الهجمات على خطوط الأنابيب الدولة من إيرادات لشراء منتجات الوقود مما يزيد من الأعباء على حكومة أفقر الدول العربية.

وردد سكان غاضبون امام منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي عبارات تطالبه بالرحيل وتتهمه بالفساد.

وقال أحد المحتجين "هذا الفشل من جانب الحكومة حول حياتنا إلى جحيم، لا كهرباء ولا بنزين ولا مياه يجب لأن يرحلوا على الفور".

واضطر سكان صنعاء وعددهم مليونا نسمة لاستخدام الشموع ومولدات الكهرباء الخاصة التي تعمل بوقود أصبح باهظ التكاليف بدرجة متزايدة.

كما تسببت طوابير العربات التي تقف عند محطات البنزين في إصابة المرور بالشلل مما دفع السلطات إلى إغلاق شوارع منها شارع يربط منزل هادي الخاص مع قصر الرئاسة.

وأدى تمرد الحوثيين في الشمال والاضطراب الانفصالي في الجنوب وعمليات تنظيم القاعدة في أنحاء البلاد إلى استنزاف الاقتصاد اليمني مع تراجع إيرادات النفط، وتكافح قوات الأمن لمواجهة المسلحين ومنع الهجمات على منشآت النفط والكهرباء.

من جهتها قالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن رجال قبائل هاجموا خطوط الكهرباء في محافظة مأرب بشرق البلاد يوم الثلاثاء الماضي مما أدى لانقطاع التيار الكهربي في صنعاء ومناطق أخرى.

وأضافت الوكالة أن الجيش قال إنه أحبط محاولة منفصلة لتفجير محطة كهرباء في محافظة شبوة الجنوبية بسيارتين محملتين بالمتفجرات الأربعاء.

ويخشى جيران اليمن الخليجيون والدول الغربية من تأثير الأحداث على استقرار دولهم.

وصعدت الولايات المتحدة دعمها للحكومة والجيش وشنت مرارا هجمات قاتلة بطائرات بدون طيار على متشددين يشتبه بانتمائهم للقاعدة.