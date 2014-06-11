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تحذيرات من التغذية القسرية للأسرى المضربين

11/6/2014

ناشدت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء، الهيئات والمؤسسات الدولية والإنسانية سرعة التدخل لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام ، محملة السلطات الإسرائيلية المسؤولية عن حياتهم.

واستنكرت الوزارة الإجراءات والانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام منذ 49 يوما على التوالي، والتي كان آخرها إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون "إطعام الأسرى بالقوة".

من جانب آخر، حذرت الوزارة كافة المستشفيات الإسرائيلية من مغبة تنفيذ هذا القانون، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يخرق كافة المواثيق والأعراف الدولية، ووقالت الوزارة إن السلطة الفلسطينية ستلاحق قانونيا كل مستشفى يجبر الأسرى على تناول الطعام.

وأضافت أن الأسرى في سجون الاحتلال هم أسرى حرب، ويجب معاملتهم معاملة أسرى الحرب- كما نص عليه القانون الدولي.

و طالب جواد عواد  وزير الصحة الفلسطيني المجتمع الدولي وهيئات حقوق الإنسان بالضغط على إسرائيل للسماح للطواقم الطبية الفلسطينية بالكشف عن الأوضاع الصحية للمضربين، موضحا أن رفض نقابة الأطباء الإسرائيلية قانون إطعام الأسرى بالقوة، دليل على حجم الجريمة التي تخطط لها سلطات الاحتلال بحق الأسرى.

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