المنظمة الدولية للهجرة: 500 ألف نازح في الموصل

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في بيان أن أكثر من 500 ألف مدني فروا من المعارك في الموصل ومنطقتها.

وقالت المنظمة إن "هناك عددا كبيرا من الضحايا بين المدنيين"، مشيرة إلى أن "مركز العلاج الرئيسي في المدينة المؤلف من أربعة مستشفيات لا يمكن الوصول إليه نظرا لوقوعه في مناطق معارك". مضيفة أنه "تم تحويل مساجد إلى مراكز طبية لمعالجة الجرحى".

وذكرت المنظمة أن استخدام السيارات ممنوع في المدينة والسكان يفرون سيرا على الأقدام، ومياه الشرب مقطوعة عن محيط الموصل، بينما الاحتياطي الغذائي ضئيل.

وتحدثت المنظمة عن ثلاثة محاور رئيسية لتحركات المدنيين، داخل الموصل من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية لنهر دجلة، إلى مناطق أخرى في محافظة نينوى وباتجاه كردستان العراق؛ حيث لا يسمح للناس بدخولها ما لم يكن لديهم أقرباء أو “كفيل” فيها.

وتقدر فرق المنظمة الدولية في المكان أن أعمال العنف التي جرت في نهاية الأسبوع، بعد الهجوم الذي شنه جهاديون على ثاني مدينة في العراق وسيطرتهم عليها أدت إلى “نزوح أكثر من 500 ألف شخص في الداخل وحول المدينة".