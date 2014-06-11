إطلاق أول صاروخ على إسرائيل بعد المصالحة الفلسطينية

صورة أرشيفية لإطلاق صاروخ من غزة (الجزيرة)

أطلق نشطاء مجهولون في قطاع غزة صاروخا على إسرائيل اليوم الأربعاء للمرة الأولى منذ تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية التي دفعت إسرائيل إلى توجيه انتقادات حادة للرئيس محمود عباس.

وكانت إسرائيل في السابق وبعد كل هجمة بالصواريخ من غزة كانت تحمل حركة المقاومة الإسرلامية "حماس" -والتي كانت تحكم القطاع منذ عام 2007- المسؤولية وترد في كل مرة بغارات جوية على مواقع للنشطاء هناك.

ولم يصدر عن أي مسؤول إسرائيلي أي بوادر تفيد باعتزام إسرائيل اتخاذ أي إجراء عقابي ضد السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية التي يقودها عباس، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي الذي لم يؤد إلى سقوط ضحايا أو وقوع أضرار، لكن صدرت تصريحات أفادت بأنه يتعين على عباس اتخاذ مزيد من الإجراءات لمنع الهجمات عبر الحدود.

من جهتها قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن عباس أدان الهجوم ودعا جميع الفصائل الفلسطينية لوقف إطلاق النار وعدم إعطاء إسرائيل أي ذريعة لقصف قطاع غزة.

وقال مارك ريجيف المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إدانة عباس للهجوم "ليست سوى كلام فارغ".

وأضاف ريجيف في بيان أرسل للصحافة بالبريد الإلكتروني أن "الرئيس عباس يزعم أن الحكومة الفلسطينية الجديدة تحترم كل الالتزامات السابقة، فلماذا لم ينزع أسلحة المنظمات الإرهابية في غزة كما التزم بذلك".

من جهة أخرى وعلى صعيد المفاوضات التي انهارت بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بسبب تقاعس إسرئيل عن الإفراج عن أسرى فلسطينيين في سجونها أعطى البرلمان الإسرائيلي موافقته المبدئية الأربعاء على قانون يمنع الإفراج عن أي سجناء فلسطينيين محتجزين فيما يتصل بهجوم قتل فيه أطفال.

وصوت 36 عضوا لصالح هذه القانون بينما عارضه عشرون آخرون ولكن يجب إقرار القانون في أربع جولات تصويت أخرى بالبرلمان قبل أن تصبح قانونا نافذا.

وتدعم الحكومة هذا الاقتراح الذي تقدم به نواب من أقصى اليمين اعترضوا على الإفراج عن عشرات السجناء الفلسطينيين خلال محادثات السلام هذا العام.

وسيعطي هذا القانون في حالة إقراره الحق للقضاة ليقرروا عند إصدارهم الأحكام ما إذا كان المدانون الفلسطينيون الصادرة بحقهم الأحكام بالسجن المؤبد بتهمة القتل خلال هجوم يحق لهم الحصول على عفو أو تخفيف للعقوبة مستقبلا.

وتسمح السياسة الإسرائيلية الحالية للسجناء بالحصول على إفراج مبكر من خلال عفو يصدره رئيس البلاد، ولكن المقترح الجديد يقيد صلاحيات الرئيس في إصدار قرارات العفو من هذا النوع.

وكانت إسرائيل قد أفرجت عن عشرات السجناء الفلسطينيين بموجب اتفاق أبرم بوساطة وزير الخارجية الأميركي جون كيري العام الماضي لاستئناف محادثات السلام التي انهارت في إبريل الماضي وسط اتهامات متبادلة من إسرئيل والفلسطينيين.

كما اتهم الفلسطينيون إسرائيل بالتقاعس عن الإفراج عن أكثر من عشرين سجينا وعدت بإطلاق سراحهم بحلول نهاية مارس الماضي كبادرة لاستئناف المفاوضات بين الجانبين، بينما احتجت إسرائيل على اتفاق المصالحة الذي عقدته السلطة الفلسطينية في إبريل مع حركة المقاومة الإسلامية حماس التي تصنفها إسرائيل منظمة إرهابية.

وبعد تشكيل حكومة التوافق الأسبوع الماضي تعهد عباس باستمرار التزامها باتفاقات السلام المؤقتة مع إسرائيل. وقالت إسرائيل إن الحكومة هي واجهة لحماس وعلقت مفاوضات السلام مع القيادة الفلسطينية.