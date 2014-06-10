634 قتيلا وحوالي 130 ألف نازح جراء المعارك بدير الزور

أدت المعارك الدائرة منذ ما يقارب الشهرين في دير الزور، شرق سوريا، إلى مقتل 634 شخصا، كما أرغمت أكثر من 130 ألف شخص على النزوح، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء.

وذكر المرصد أن عدد القتلى في تزايد منذ بدء الاشتباكات بين الدولة الإسلامية في العراق والشام والمسلحين الموالين لها من طرف، ومقاتلي جبهة النصرة "تنظيم القاعدة في بلاد الشام" والكتائب الإسلامية من طرف آخر".

وتتضمن حصيلة قتلى الاشتباكات منذ اندلاعها بين الطرفين في 30 أبريل 39 مدنيا بينهم 5 أطفال. وأجبرت الاشتباكات "أكثر من 130 ألف مواطن من سكان هذه المناطق والنازحين إليها على النزوح إلى مناطق أخرى بحثا عن ملاذ آمن".

في غضون ذلك أطلق مجموعة من الإعلاميين والناشطين والحقوقيين السوريين حملة "دير الزور تستغيث" وتهدف هذه الحملة لتسليط الضوء على معاناة والحصار الذي تعاني منه .