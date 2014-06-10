مقتل خمسة من جنود الناتو جنوب أفغانستان

أكدت الشرطة الأفغانية وحركة طالبان مقتل خمسة جنود تابعين لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في جنوب أفغانستان جراء تعرضهم بالخطأ لنيران من طائرات تابعة للقوات الدولية للمساعدة على حفظ الأمن في أفغانستان (إيساف) التي يقودها الناتو.

وأقرت إيساف بسقوط العسكريين الخمسة بـما وصفته ب"نيران صديقة"، وقالت إنها شرعت في التحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته.

وأكد قائد الشرطة الأفغانية زابل غلام سخي رغلواني مقتل جنود الناتو الخمسة خلال ما سماه "قصف حليف".

كما ذكر متحدث محلي باسم الجيش الأفغاني محسن خان أن القصف كان "عرضيا"، وأنه أدى أيضا إلى مقتل جندي أفغاني.

من جهته، أوضح متحدث باسم طالبان أن مقاتلين من الحركة كانوا يهاجمون القوات الأجنبية عندما تدخلت طائرات مروحية تابعة لإيساف وقتلت جنودا أجانب بطريق الخطأ.

يذكر أن القوات الأميركية وقوات الناتو البالغ عددها 85 ألف عنصر سوف تنسحب من أفغانستان هذا العام، وسيبقى عدة آلاف من الأميركيين لأغراض التدريب والاستشارة، بحسب اتفاقية يتوقع إبرامها مع الحكومة الأفغانية المقبلة.