طرح تطبيقات للأجهزة اللوحية لمتابعة كأس العالم

سيكون بوسع عشاق كرة القدم المغرمين بمعرفة كل كبيرة وصغيرة عن فرقهم خلال منافسات كأس العالم التي ستبدأ بالبرازيل يوم الخميس المقبل متابعة فعاليات البطولة على هواتفهم المحمولة وأجهزتهم اللوحية باستخدام تطبيقات طورت خصيصا للحدث الرياضي الكبير.

وقال المتحدث باسم الأمانة الخاصة بكأس العالم (سيكوبا) المسؤولة عن تنسيق فعاليات البطولة بولاية سيارا في شمال شرق البرازيل "تشتهر البرازيل بأنها أرض كرة القدم ونستضيف الآن أكبر حدث رياضي على وجه الأرض نشعر بالفعل بفوائدها حاليا".

وتنضم هذه التطبيقات الجديدة لمجموعة كبيرة من الوسائل المتاحة لمتابعة النهائيات ومنها محطات التلفزيون ومواقع الإنترنت.

وطورت شركة "وان فوتبول برازيل" والتي مقرها في برلين تطبيقا جديدا يخص البطولة ويعمل على نظم تشغيل آبل وآندرويد وويندوز فون ويزود المتابعين بنتائج المباريات وأهم الأخبار عن الفرق واللاعبين.

وقال جوناثان لافين مسؤول التكنولوجيا في الشركة "يتعلق مشجعو كرة القدم بشدة بفرقهم وبلدانهم ويرغبون في الذهاب إلى هناك لتشجيعها والشعور وكأنهم يساهمون في نجاح فرقهم".

وتابع بإمكان المستخدمين اختيار فريق بعينه فيقوم التطبيق بإنشاء قسم خاص بالمستخدم يزوده بالأخبار والإحصاءات والنتائج بالمونديال بشكل عام وبفريقه المفضل بشكل خاص كما يقدم التطبيق تنبيهات فورية لأي تحديثات.

ويشمل التطبيق المجاني الذي يقدم بـ15 لغة حول العالم شروحا متتابعة للمباريات وجداولها وبيانات عن كل لاعب وأخبار وأيضا تحليلات للمباريات والفرق.

كما أوضح لافين "على سبيل المثال.. لاعبنا الرئيسي أصيب مؤخرا ولن يتمكن من اللعب في كأس العالم، هذه معلومة أنا شغوف بمعرفتها وأتأثر لسماعها كمشجع وأحتاج لمعرفتها على الفور".

وبإمكان مشجعي المنتخب الأميركي في الولايات المتحدة مشاهدة جميع المباريات مباشرة على هواتفهم الذكية عبر تطبيق ووتش "ESBIN" على نظم تشغيل آندرويد وآي فون وويندوز فون مقابل اشتراك بينما يستطيع الكنديون متابعة المباريات مباشرة وبالمجان على تطبيق "CBC FIFA World Cup" الذي يعتمد على نظامي تشغيل آي فون وآندرويد.

وللاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تطبيق خاص به يطلق عليه اسم "FIFA" ويستخدم على نظم تشغيل آي فون وآندرويد ويقدم بيانات بنتائج المباريات وجداولها وعناوين الأخبار وصور وتسجيلات فيديو.

من جهته قال جوناثان سافيدج نائب رئيس شركة "ذاسكور" الكندية المطورة لتطبيق يحمل نفس الاسم "كأس العالم أهم حدث رياضي في العالم حتى إنه أكبر من الأولمبياد".

ويتاح تطبيق ذاسكور على أجهزة آي فون وآندرويد وبلاكبيري 10 حول العالم باللغة الإنجليزية. ويسمح البرنامج للمستخدمين بتعقب أخبار فرقهم ولاعبيهم المفضلين لحظة بلحظة.

وبإمكان المستخدمين متابعة أحداث كأس العالم وتخصيص التنبيهات التي يتلقونها حسب رغبات كل منهم ومنها التنبيهات الخاصة بالأهداف وحالات الطرد والإحصاءات خلال الاستراحات وأيضا النتائج النهائية.

يذكر أن 204 بلدان من ست قارات قد تنافست على الوصول للنهائيات، ويتنافس 32 منتخبا في كأس العالم المقبلة التي تستضيفها 12 مدينة برازيلية وتستمر حتى 13 يوليو المقبل.