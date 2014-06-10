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تركيا تدرج "بوكو حرام" على لائحة المنظمات الإرهابية

10/6/2014

قرر مجلس الوزراء التركي، إدارج جماعة بوكو حرام  في نيجيريا على قائمة المنظمات الإرهابية "، وذلك على خلفية اختطاف الجماعة لنحو 230 فتاة في 15 أبريل الماضي، من داخل مدرسة ببلدة "شيبوك"، بولاية بورنو، الواقعة في شمال شرق نيجيريا.

وكانت الأمم المتحدة قد وضعت، الشهر الماضي، هذه المنظمة على قائمة المنظمات الإرهابية، واعتبرتها جزءا من "القاعدة.

وتأسست «بوكو حرام»، وتعني «التعليم الغربى حرام» بلغة قبائل «الهوسا»، المنتشرة شمال نيجيريا، في يناير 2002 على يد محمد يوسف، وتقول إنها تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية في جميع ولايات نيجيريا، حتى الجنوبية ذات الأغلبية المسيحية.

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