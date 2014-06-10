الكنيست يبدأ التصويت لانتخاب رئيس لإسرائيل

بدأ البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) الثلاثاء تصويتا سريا لانتخاب الرئيس العاشر لإسرائيل خلفا لشيمون بيريز, يشارك فيه النواب ال120. ويتنافس على المنصب خمسة من أصل ستة مرشحين تقدموا له, بعد انسحاب المرشح بنيامين بن اليعازر من هذه الانتخابات قبل ثلاثة أيام من إجراء الاقتراع , إثر استجوابه في قضايا فساد, ومن المتوقع الإعلان عن النتائج خلال ساعات.

وفي حال عدم حصول أي مرشح على الأصوات اللازمة، ينتقل المرشحان اللذان يحصلان على أكبر عدد من الأصوات إلى جولة ثانية. ويجب أن يحصل أحد المرشحين على 61 صوتا على الأقل للفوز منذ الدورة الأولى.

وتجدر الإشارة إلى أن المرشح الأوفر حظا بحسب الاستطلاعات هو رئوفين ريفلين الرئيس السابق للبرلمان والعضو في حزب الليكود اليميني.

ومنصب الرئيس في إسرائيل فخري فيما تتركز السلطات التنفيذية في يد رئيس الوزراء. لكن الرئيس يسمي بعد الانتخابات التشريعية الشخصية المكلفة تشكيل الحكومة أو الائتلاف حكومي.