الفيديو سيشكل 84% من حركة الإنترنت بـ2018

قال تقرير أصدرته شركة سيسكو سيستمز "CISCO" إن نسبة الإقبال وتداول ملفات الفيديو المتعلقة بمنافسات كأس العالم لكرة القدم المقبلة في البرازيل من المتوقع أن تماثل تقريبا نسبة حركة الإنترنت التي حدثت في جميع أنحاء استراليا خلال عام 2013.

وتابع التقرير أن ملفات الفيديو وتداولها من المتوقع أن يصل إلى 84% من حجم حركة والإبحار على الإنترنت في الولايات المتحدة بحلول عام 2018 ارتفاعا من 78% حاليا.

وقال روبرت بيبر نائب رئيس شركة سيسكو "CISCO" "في المستقبل القريب سيبدو كل شهر وكأنه شهر كأس العالم بسبب الاستمرار في زيادة الاستهلاك" وتداول ملفات الفيديو من خلال الإنترنت.

وتدرس شركة سيسكو "CISCO" التي تعد واحدة من كبرى الشركات المصنعة لمعدات الشبكات تطوير المعدات في السعة والسرعة في تداول البيانات، كما تعد نفسها لإصدار توقعات سنوية بنمو الإنترنت.

ويأتي هذا التقرير الذي نشر يوم الثلاثاء في وقت تناقش فيه لجنة الاتصالات الفدرالية الأميركية تشريعا بشأن تعديلات مقترحة لاستخدام الإنترنت أو "الاستخدام العادل للإنترنت" والذي يمكن أن يسمح لشركات تعمل في مجال الاتصالات بمنح أولوية لبعض حزمات البث والبيانات.

ويشعر منتقدون لهذه المراجعات المقترحة بالقلق من أن تؤدي هذه القواعد إلى توفير سعات أكبر وسرعات أعلى للشركات أو الأفراد الذين يدفعون قدرا أكبر من المال مقابل سرعة أبطأ للآخرين الذين لا يدفعون نفس القيمة.

وتوقع تقرير شركة سيسكو "CISCO" أنه بحلول عام 2018 فسوف تحل الآلات والمعدات المتصلة بالإنترنت محل أجهزة التلفزيون العادية بوصفها الأسرع نموا حاليا وسوف تشكل 46% من حركة الإنترنت ارتفاعا من 25% حاليا.