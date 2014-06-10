إنشاء أرشيف رقمي للآثار المصرية

معبد حتشبسوت بالدير البحري جنوب مصر (أرشيف-Getty)

قالت وزارة الآثار المصرية في بيان لها إن وزير الآثار المصري محمد إبراهيم خلال زيارته للعاصمة الأميركية واشنطن في مارس الماضي وقع بروتوكولا للتعاون مع ديبرا لير رئيس التحالف الدولي لحماية الآثار المصرية, لتنظيم دورات تدريبية وتوفير الموارد المالية لحماية التراث الثقافي المصري.

وسيوفر التحالف الدولي لحماية الآثار المصرية -وهو مؤسسة غير ربحية تدعمها جامعة جورج واشنطن- الدعم المادي والفني لإنشاء أرشيف رقمي لكل ما يتعلق بالوثائق التاريخية والآثار المصرية وبالتنقيب والعمل الأثري في مصر.

وقال محمد إبراهيم بعد التوقيع في بيان إن "البروتوكول" يعد تفعيلا لمنظومة تعاون متكاملة وستنظم أول الشهر المقبل دورات تدريبية في مجالات العمل الأثري بهدف رفع كفاءة الآثاريين في الوزارة في ترميم الآثار بتسجيلها وتنمية المهارات العلمية في الترميم والحفظ, واستخدام التكنولوجية الحديثة في الكشف عن الآثار المهربة والفحص السريع للقطع الأثرية للتمييز بين ماهو أثري وغير الأثري.

وأضاف وزير الآثار أن التحالف الدولي لحماية الآثار المصرية سيسهم في "توفير الدعم المالي والفني للمساعدة على إنشاء أرشيف وطني مصري لحفظ نسخ رقمية لجميع أنواع الوثائق العلمية القديمة الخاصة بالعمل الأثري والتاريخي في مصر, وتوثيق وتسجيل القطع الأثرية بالمخازن المتحفية" المنتشرة في طول البلاد وعرضها.