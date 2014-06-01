متظاهرون يرفضون إخلاء ميدان الاستقلال وسط كييف

أعلن متظاهرون أوكرانيون مؤيدون للتقارب مع الاتحاد الأوروبي الأحد عن رفضهم لإخلاء مخيمهم في ميدان الاستقلال بالعاصمة الأوكرانية كييف. يذكر أن السياسي فيتالى كليتشكو الفائز في انتخابات عمدة كييف كان قد دعا الحركة السياسية الموالية للغرب في بلاده إلى إنهاء اعتصامهم الذى بدأوه منذ تشرين ثان/نوفمبر الماضي في ميدان الاستقلال.

وقال بطل العالم السابق في الملاكمة إن الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأحد الماضي تعد مناسبة جيدة لإنهاء الاعتصام.

في المقابل رد منظمو الاعتصام اليوم بأن عملية تحول أوكرانيا إلى الديمقراطية لم تتم بعد ويجب أن تصحب بنظرة متفحصة.

وفي تلك الأثناء جرى في مدينة إيشفسك الروسية دفن الحقوقي والصحفي اندريه ميرونوف الذي قتل مع صحفي إيطالي خلال اشتباك وقع بالقرب من مدينة سلافيانسك الأوكرانية والتي تعد معقل "الانفصاليين" شرقي أوكرانيا.