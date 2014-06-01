البث الحي
منوعات

متظاهرون يرفضون إخلاء ميدان الاستقلال وسط كييف

1/6/2014

أعلن متظاهرون أوكرانيون مؤيدون للتقارب مع الاتحاد الأوروبي الأحد عن رفضهم لإخلاء مخيمهم في ميدان الاستقلال بالعاصمة الأوكرانية كييف. يذكر أن السياسي فيتالى كليتشكو الفائز في انتخابات عمدة كييف كان قد دعا الحركة السياسية الموالية للغرب في بلاده إلى إنهاء اعتصامهم الذى  بدأوه منذ تشرين ثان/نوفمبر الماضي في ميدان الاستقلال.

وقال بطل العالم السابق في الملاكمة إن الانتخابات الرئاسية التي أجريت  الأحد الماضي تعد مناسبة جيدة لإنهاء الاعتصام.

في المقابل رد منظمو الاعتصام اليوم بأن عملية تحول أوكرانيا إلى الديمقراطية لم تتم بعد ويجب أن تصحب بنظرة متفحصة.

وفي تلك الأثناء جرى في مدينة إيشفسك الروسية دفن الحقوقي والصحفي اندريه ميرونوف الذي قتل مع صحفي إيطالي خلال اشتباك وقع بالقرب من مدينة سلافيانسك الأوكرانية والتي تعد معقل "الانفصاليين" شرقي  أوكرانيا.

 

المزيد من منوعات

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلة غامضة جديدة في بولندا (صور)

مسلّة معدنية غامضة في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية (الفرنسية)

الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري يتصدر غوغل عربيا عقب وفاته المفاجئة

الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري (وسائئل التواصل)
الأكثر قراءة

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

(الجزيرة)

مطالب بوقف "تحركات مشبوهة" لسفير فرنسا في الجزائر.. ما القصة؟

السفير الفرنسي بالجزائر فرانسوا غويات (مواقع التواصل الاجتماعي)

أبو تريكة يزور أحد ملاعب مونديال قطر ويوجه رسالة للمنتخب المصري (صور)

لفشله في قراءة نص اليمين.. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه (فيديو)

تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)