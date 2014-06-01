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رفض قانوني لطعن صباحي

1/6/2014

أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية بمصر مساء الأحد أنها رفضت طعنا بشأن انتهاكات شابت العملية الانتخابية تقدم به المرشح الرئاسي حمدين صباحي.

وقالت مصادر قضائية إن نتائج غير رسمية تفيد بأن صباحي حصل على ثلاثة في المئة من الأصوات في الانتخابات مقابل أكثر من 93 في المئة حصل عليها منافسه وزير الدفاع السابق المشير عبد الفتاح السيسي.

وأشار بيان لجنة الانتخابات إلى أن "المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية أعلن أن اللجنة انتهت من فحص الطعن، وقررت قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا".

أما حملة صباحي فقالت في بيان أنها قدمت طعنا قانونيا إلى لجنة الانتخابات الرئاسية معترضة على "وجود دعاية انتخابية داخل اللجان من جانب مؤيدين للمرشح المنافس وخارجها على نحو مخالف تماما للصمت الانتخابي المقرر بالقانون . وطالبت حملة صباحي اللجنة استبعاد أعداد المصوتين فى اليوم الثالث من الانتخابات الذي  قالت بعثات المراقبين عنه بأنه  أثار تساؤلات بشأن نزاهة العملية الانتخابية على الرغم من أنه خطوة قانونية.

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