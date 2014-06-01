البث الحي
منوعات

خلاف حول وزارة الأسرى قد يؤجل إعلان حكومة التوافق الفلسطينية

1/6/2014

عقدت الفصائل الفلسطينية اجتماعا اليوم الأحد في غزة لمناقشة قرار إلغاء وزارة الأسرى، وأكد مسؤول ملف المصالحة في حركة حماس موسى أبو مرزوق على أهمية بقاء الوزارة في الحكومة الجديدة، وأوضح أن معظم المشاركين أجمعوا على أهمية هذه الوزارة وضرورة بقائها وأن التوقيت والطريقة غير مناسبين لإلغائها.

وتسبب الخلاف بشأن قرار إلغاء وزارة الأسرى واستبدالها بهيئة تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في تأجيل التوافق على الفريق الحكومي.

في الوقت ذاته  نفت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجود موعد محدد لإعلان تشكيلة حكومة التوافق الوطني والتي قال الرئيس محمود عباس إنه سيعلن عن أعضائها يوم غد الاثنين،

وأكد المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري أن الاتصالات الفلسطينية ما زالت مستمرة للتوصل لحل لهذه القضية، وأوضح للجزيرة أن آخر اجتماع بشأن تشكيل الحكومة تم التوافق فيه على إبقاء وزارة الأسرى وتسمية وزير للمنصب، غير أن السلطة أقدمت على اتخاذ هذا القرار من دون استشارة باقي الفصائل.

وأشار أبو زهري إلى تقديم اقتراح بضم الوزارة إلى وزارة أخرى وتأجيل تشكيل الهيئة الخاصة بالأسرى إلى وقت لاحق بعد دراسة الموضوع من كافة جوانبه مع جميع الفصائل الفلسطينية.

وكان محمود عباس أعلن أمس السبت أن حكومة التوافق سيعلن عنها غدا الاثنين وذلك ضمن مسار استكمال اتفاق المصالحة الذي وقعه الجانبان خلال الشهر الماضي.

المزيد من منوعات

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلة غامضة جديدة في بولندا (صور)

مسلّة معدنية غامضة في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية (الفرنسية)

الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري يتصدر غوغل عربيا عقب وفاته المفاجئة

الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري (وسائئل التواصل)
الأكثر قراءة

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

(الجزيرة)

أبو تريكة يزور أحد ملاعب مونديال قطر ويوجه رسالة للمنتخب المصري (صور)

مطالب بوقف "تحركات مشبوهة" لسفير فرنسا في الجزائر.. ما القصة؟

السفير الفرنسي بالجزائر فرانسوا غويات (مواقع التواصل الاجتماعي)

لفشله في قراءة نص اليمين.. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه (فيديو)

تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)