جنايات القاهرة تؤجل محاكمة صحفيي الجزيرة الإنجليزية

أجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد محاكمة ثلاثة من صحفيي الجزيرة الإنجليزية المعتقلين في مصر حتى الخامس من الشهر الحالي مع استمرار حبسهم, ويحاكم بيتر غريستي ومحمد فهمي وباهر محمد المعتقلون منذ نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي بعدة تهم نفوها بشدة من بينها الترويج لجماعة محظورة، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين .

وكانت المحكمة قد عرضت في جلسة عقدتها يوم 22 من الشهر الماضي أحراز القضية ، وتضمنت مقاطع مصورة تم عرضها سابقا.



وقال النائب العام المصري في وقت سابق من العام إن صحفيي الجزيرة نشروا "أكاذيب" أضرت بالمصالح الوطنية، وقدموا أموالا ومعدات ومعلومات لستة عشر مصريا.

من جهته ، قال عادل -وهو شقيق لمحمد فهمي- إن الجلسة حققت نجاحا كبيرا بسبب فشل اللجنة الفنية في تكرار "البيانات التي تدربوا عليها". مضيفا "أعتقد أن أشياء عظيمة حدثت اليوم، انكشفت اللجنة الفنية التعليمات التي تلقوها لإعطاء بعض الردود وتكرار الأجوبة على كل سؤال القضية الصغيرة لا أساس لها من الصحة وكان ينبغي ألا تصبح قضية أو محاكمة أبدا وأصبح من السهل على الجميع أن يروا الآن أنها غير عادلة تماما".

من جهة أخرى، دخل إضراب مراسل الجزيرة الإخبارية الزميل عبد الله الشامي عن الطعام يومه الـ132، وقد نُقل الشامي إلى سجن "العقرب" الشديد الحراسة مؤخرا.

وتطالب شبكة الجزيرة الإعلامية السلطات المصرية بالإفراج فوراً عن جميع صحفييها المعتقلين.