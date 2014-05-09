WhatsApp: خمسمائة مليون مستخدم نشط يستخدمون تطبيقنا

أعلنت شركة خدمات التراسل الفوري "WhatsApp" عن تجاوز عدد مستخدميها النشطين شهريا إلى خمسمائة مليون مستخدم، وهو الأمر الذي يعني زيادة قدرها حوالي 50 مليون مستخدم عن الأرقام التي أعلنت في بداية استحواذ "Facebook" على الشركة مقدمة الخدمة في فبراير الماضي.

من جهته أشار جان كوم المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ"WhatsApp" في تصريح منشور له إلى أن النمو السريع الذي شهدته الخدمة على مدى الأشهر القليلة الماضية تركز في بعض الأسواق الناشئة كالبرازيل والهند والمكسيك وروسيا، وهي أبرز من ساهم في رفع عدد مستخدمي "WhatsApp".

وأضاف الرئيس التنفيذي أن المستخدمين الـ500 مليون هؤلاء والذين تملكهم "WhatsApp" الآن يقومون بمشاركة سبعمائة مليون صورة ومائة مليون مقطع فيديو وذلك بمعدل يومي.

وكانت "WhatsApp" قد أعلنت مطلع شهر أبريل الماضي عن رقم قياسي في تداول الرسائل وهو 64 مليار رسالة صادرة وواردة بين المستخدمين خلال 24 ساعة فقط، وهذا الرقم الهائل دفع بعض المتخصصين إلى القول إنه يثبت أن "WhatsApp" لاتزال الخدمة الأكثر شعبية على مستوى العالم لتبادل الرسائل، على الرغم من الضجة الإعلامية التي تلت استحواذ شبكة التواصل الاجتماعي "Facebook" عليها.

وكانت شبكة "Facebook" قد أعلنت في 20 فبراير الماضي استحواذها على خدمة "WhatsApp" مقابل 19 مليار دولار، وتعرضت الخدمة بعدها للعديد من المشكلات الأمنية والثغرات، وطفت على السطح مخاوف العديد من مستخدمي "WhatsApp" على خصوصيتهم.

وعلى الرغم من رؤية بعض الخبراء في عملية الاستحواذ والمشكلات التي تلتها بداية أفول لنجم "WhatsApp"، ولا سيما بعدما أعلنت العديد من الخدمات المنافسة زيادة الإقبال على استخدامها، فإن الأرقام تثبت يوما بعد يوم ووفقا للمراقبين عكس ذلك.

وكانت "WhatsApp" قد أعلنت بعد عملية استحواذ "Facebook" عليها بأيام أنها تملك 465 مليون مستخدم نشط شهريا، وقال رئيسها التنفيذي إن شركته تعتزم إضافة ميزة الاتصال الصوتي خلال الربع الثاني من العام الجاري في معرض كلمته التي ألقاها في "مؤتمر الجوال العالمي 2014" والذي أقيم في فبراير الماضي بمدينة برشلونة الإسبانية.