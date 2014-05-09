نجاة وزير الدفاع اليمني من محاولة اغتيال

اللواء محمد ناصر أحمد وزير الدفاع اليمني (أرشيف-رويترز)

قال مصدر أمني يمني إن وزير الدفاع اليمني اللواء محمد ناصر أحمد نجا اليوم الجمعة من محاولة اغتيال نفذها أشخاص يشتبه بأنهم متشددون من تنظيم القاعدة في جنوب اليمن.

وأضاف المصدر أن مسلحين هاجموا وزير الدفاع وعددا من كبار مسؤولي الأمن أثناء مرور موكبهم في محافظة شبوة، وتابع المصدر "فتح المسلحون النار على الموكب لكن لم يسفر ذلك عن مقتل أو إصابة أحد.. الوزير سالم".

وفي حادث منفصل اليوم الجمعة قالت مصادر قبلية محلية إن أربعة جنود يمنيين قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون في كمين نصبه مقاتلون يشتبه بأنهم ينتمون لتنظيم القاعدة في محافظة البيضاء بجنوب البلاد.

وتتهم القاعدة وزير الدفاع بقيادة حملة تسببت في طردها من معاقلها في جنوب البلاد وهي منطقة تعتبرها واشنطن واحدة من ساحات القتال الرئيسية في حملتها الدولية على ما تسميه المناطق التي ينشط فيها الإرهابيون.

وتعرض وزير الدفاع لخمس محاولات اغتيال على الأقل منذ ديسمبر 2011 عندما تشكلت حكومة جديدة في اليمن بعد اتفاق انتقال السلطة الذي تخلى بموجبه الرئيس السابق علي عبد الله صالح عن السلطة.