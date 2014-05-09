قطر تستثمر 11 مليار دولار لتطوير حقول نفط

حقل بو الحنين ينتج حاليا 40 ألف برميل سترتفع لـ90 ألفا يوميا بعد التطوير (الجزيرة مباشر-أرشيف)

قالت شركة قطر للبترول المملوكة للدولة إنها تعتزم استثمار أكثر من 40 مليار ريال قطري (11 مليار دولار) في مشروع لإعادة تطوير حقل بو الحنين النفطي البحري بهدف "إطالة عمر الحقل وزيادة إنتاجه".

وكانت مصادر مطلعة قد صرحت في وقت سابق من هذا العام أن الحقل الواقع قبالة الساحل الشرقي لقطر ينتج حاليا حوالي 40 ألف برميل من الخام يوميا وتأمل قطر للبترول زيادة الإنتاج إلى 90 ألف برميل يوميا بحلول 2020.

وقالت الشركة في بيان لها يوم الجمعة "يعكس حجم هذا الاستثمار ضخامة المشروع ومدى نطاقه الواسع الذي يتضمن إنشاء مرافق إنتاج بحرية مركزية ومحطة برية جديدة لمعالجة سوائل الغاز الطبيعي في مدينة مسيعيد الصناعية إلى جانب تنفيذ عمليات حفر كبيرة لما يقارب 150 بئرا جديدة تمتد حتى العام 2028".

وأضاف البيان أنه "من المقرر أن يتم حفر الآبار الجديدة من خلال المنصات الحالية والمطورة بالإضافة إلى 14 منصة جديدة".

ويشمل المشروع توسعة محطة لمعالجة الغاز مملوكة للشركة في مدينة مسيعيد للمساعدة في جمع حوالي 900 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز الذي يحتوي على نسبة عالية من الكبريت.

وسيتم نقل الغاز من خلال خط أنابيب بحري بطول 150 كلم وسوف يستخدم لإنتاج وقود الطائرات والسيارات، وسيعاد ضخ الغاز المعالج بعد ذلك عبر خط أنابيب إلى مرافق بحرية لزيادة الضغط لتعزيز معدلات استخلاص الخام من الحقول.

وتلقت قطر للبترول المشورة الفنية على مدى السنوات القليلة الماضية من شركة توتال الفرنسية العملاقة بخصوص كيفية تعظيم الاستفادة من حقل بو الحنين المتقادم الذي بدأ الانتاج عام 1972 من القرن الماضي.

لكن البيان الجديد الصادر من قطر للبترول لم يتطرق إلى مشاركة أي شركات نفط عالمية. وقال إن قطر للبترول ستكون مسؤولة عن تنفيذ وإدارة المشروع.