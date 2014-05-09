الكهرباء تصعق عاملاً في أحد ملاعب كأس العالم بالبرازيل

مازال مسلسل مقتل عمال البناء في الملاعب التي ستحتضن مباريات نهائيات كأس العالم لكرة القدم بالبرازيل الشهر المقبل مستمراً، حيث لقي أحد العمال حتفه صعقاً بالكهرباء أثناء عمله في ملعب أرينا بانتانال بمدينة كويابا البرازيلية التي ستستضيف أربع مباريات خلال المونديال القادم، حسبما ذكرت وسائل الإعلام البرازيلية.

وأصبح محمد علي ماسيل أفونسو "32 عاماً" العامل الثامن الذي يلقي حتفه في بناء الملاعب قبل نهائيات كأس العالم التي سوف تنطلق يوم 12 حزيران/يونيو القادم.

ويعمل ماسيل في شركة "إي تي إي إل" المسؤولة عن جزء من عمل الاتصالات السلكية واللاسلكية في الملعب.

وكان ماسيل، وقت وقوع الحادث، يقوم بتركيب أحد الكشافات داخل أحد ممرات المتفرجين، ولكن ظل السبب الحقيقي لصعقه بالكهرباء غير معروف حتى الآن.

وتقرر إيقاف العمل في ملعب بانتانال، الذي تم الانتهاء بالفعل من 98% من أعمال البناء به، لحين التحقيق في الحادث حسبما أفاد موقع "يو أو إل" الإخباري الألكتروني نقلاً عن السلطات البرازيلية.

ومن المقرر أن تجرى على هذا الملعب مباريات تشيلي مع استراليا يوم 13يونيو القادم، وكوريا الجنوبية مع روسيا يوم 17 من نفس الشهر، ونيجيريا مع البوسنة والهرسك يوم 21، واليابان مع كولومبيا يوم 24 يونيو القادم، علماً بأن الملعب افتتح رسمياً الشهر الماضي، رغم عدم الانتهاء تماما من أعمال البناء به.

وكان ثلاثة أشخاص قد لقوا مصرعهم في أعمال البناء بملعب "كورنثيانز" أرينا بمدينة ساو باولو، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين في ملعب "ماناوس"، وشخص آخر في ملعب "مالي جارينشا" بالعاصمة البرازيلية برازيليا.