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السعودية تطلب إرجاء اجتماع وزاري بشأن سوريا

9/5/2014
بن حلي لم يعطي أسبابا أو موعدا آخر للاجتماع المؤجل (أرشيف-Getty)

أعلن نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي أن السعودية طلبت إرجاء اجتماع لوزراء خارجية الجامعة العربية بشأن النزاع في سوريا كان مقررا يوم الاثنين المقبل بالرياض.

وكانت السعودية قد دعت إلى الاجتماع للتباحث في "الخطوات اللازمة من أجل التعامل مع المأساة في سوريا"، إلا أن الاجتماع أرجئ إلى أجل غير مسمى دون إعطاء أي مبرر أو تحديد موعد جديد له.

من جهة أخرى ستعقد الدول الغربية ودول الخليج المعارضة للنظام السوري اجتماعا في لندن في 15 مايو للتباحث في سبل زيادة الدعم للمقاتلين المسلحين.

وأدت الحرب الأهلية التي اندلعت في منتصف مارس 2011 إلى مقتل أكثر من 150 ألف شخص بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكان المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي قد أعلن في أواخر مارس الماضي أنه من المستبعد في الوقت الحاضر استئناف الحوار بين النظام السوري والمعارضة في جنيف.

وكانت دمشق أعلنت في 14 مارس الماضي أن الوسيط الدولي الإبراهيمي قد "تجاوز" حدود مهمته إثر انتقاده إجراء انتخابات رئاسية في البلد في ظل النزاع المستمر فيه منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأقر مجلس الشعب السوري قانونا يستبعد بحكم الأمر الواقع مشاركة المعارضة في المنفى في الانتخابات ويمهد الطريق أمام إعادة انتخاب الرئيس بشار الأسد.

وكان الإبراهيمي حذر من أن الانتخابات الرئاسية التي لم يعلن عن موعدها بعد ستؤدي إلى نهاية المفاوضات الساعية إلى وضع حد للنزاع، كما أن المطلب الأساسي للمعارضة هو رحيل الأسد.

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