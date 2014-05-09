اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كرونا بلبنان

الحالة المكتشفة لمريض كان يخضع للمعالجة بأحد المستشفيات (الجزيرة مباشر-أرشيف)

قالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان صادر عن مكتب الوزير إنها رصدت أول حالة إصابة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية فيروس "كورونا" في لبنان.

وجاء في البيان لقد "تم تشخيص حالة واحدة لمريض مصاب بفيروس كورونا كان يخضع للمعالجة بأحد المستشفيات"، وأضاف البيان أن صحة المريض تحسنت بعد تلقيه للعلاج.

يذكر أن فيروس "كرونا" الذي ينتمي لعائلة الفيروسات التاجية تسبب في مقتل 121 شخصا في السعودية منذ رصده قبل عامين.

ويصيب الفيروس البشر بأعراض تشمل السعال والحمى والالتهاب الرئوي، ورصدت حالات في السعودية وقطر والكويت والأردن والإمارات وماليزيا وعمان وتونس وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت يوم الخميس الماضي تسجيلها لـ18 إصابة جديدة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية المعروفة بـ(فيروس كورونا) ليصل إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى 449 حالة.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها على صفحتها بالإنترنت إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم جراء المرض الأربعاء الماضي ليصل عدد الوفيات في السعودية جراء الإصابة بالفيروس إلى 121 منذ اكتشاف الفيروس قبل عامين.

وارتفع معدل الإصابة بالسعودية في الأسابيع الأخيرة بعد تفش ارتبط بمستشفيات في جدة والرياض، وتضاعف إجمالي عدد الإصابات تقريبا في أبريل الماضي وارتفع بنسبة 21% في مايو الجاري.

وقالت منظمة الصحة العالمية الأربعاء الماضي إن انتشار فيروس كورونا في مستشفيات يرجع لأسباب منها "مخالفات" لإجراءات التعقيم والعزل أوصت بها لمنع العدوى والسيطرة عليها، لكن المنظمة قالت إن الأدلة الحالية تشير إلى عدم حدوث تغير كبير في قدرة الفيروس على الانتشار.

ويبحث العلماء في مختلف أنحاء العالم عن مستودع حيواني للفيروس (عائل وسيط) منذ تأكدت حالات الإصابة البشرية الأولى في سبتمبر من عام 2012.

وتشمل الإصابات الجديدة في السعودية ثماني حالات في جدة وخمس حالات في العاصمة الرياض وحالة في نجران. كما سجلت ثلاث حالات جديدة في المدينة المنورة وحالة واحدة في مكة المكرمة، وقالت وزارة الصحة إن نصف المصابين خالطوا مرضى بفيروس كرونا.