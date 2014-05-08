مقتل 9 جنود باكستانيين في انفجار قنبلة على الحدود الأفغانية

قال مسؤولون أمنيون الخميس إن 9 جنود باكستانيين قتلوا أصيب ما يربو على 12 آخرين في انفجار قنبلة يعتقد أنها زرعت من طرف مسلحين يشتبه في أنهم من حركة طالبان انفجرت في شاحنة تقل جنودا بالمنطقة القبلية في باكستان.

وقال مسؤول عسكري كبير في ميران شاه عاصمة وزيرستان الشمالية "كانت قوات الأمن تقوم بتحركات داخلية على طول الحدود الأفغانية عندما انفجرت عربتهم". وقال مسؤول عسكري آخر إن عدد القتلى قد يرتفع لأن عدة مصابين في حالة حرجة. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور لكن المسؤولين وجهوا الاتهام لحركة طالبان الباكستانية.

ويوجه الهجوم وهو أحد أكبر الهجمات على قوات الأمن الباكستانية منذ أشهر ضربة كبيرة للجيش في وقت تتعرض فيه باكستان لضغط أمريكي قوي لبذل المزيد من الجهد لاحتواء العمليات المسلحة على حدودها الغربية.

ونفذت حركة طالبان هجمات مماثلة ضد الجيش والقوات شبه العسكرية التي تسيطر على المنطقة، وفي وقت سابق تعهدت حركة طالبان بتكثيف الهجمات على قوات الأمن بعد انتخاب الملا فضل الله زعيما جديدا للحركة في نهاية العام الماضي.

كما وعد رئيس الوزراء نواز شريف الذي تولى السلطة العام الماضي بإجراء محادثات سلام مع طالبان وإيجاد حل عن طريق التفاوض لإنهاء القتال المستمر منذ سنوات، وقد بدأت المحادثات منذ فبراير/ شباط لكنها توقفت في الآونة الأخيرة عندما ألغت طالبان وقفا لإطلاق النار.