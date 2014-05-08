روسيا تجري عدة تجارب لصواريخ عابرة للقارات

شملت المناورات إطلاق صواريخ عابرة للقارات (روسيا اليوم)

أجرت روسيا عدة تجارب لصواريخ بالستية خلال مناورات عسكرية أشرف عليها الرئيس فلاديمير بوتين، حسبما أعلنت وكالات الأنباء الروسية نقلا عن مسؤولين في وزارة الدفاع.

وأضافت الوكالات أن القوات العسكرية الروسية أطلقت صاروخا بالستيا عابرا للقارات من طراز توبول من قاعدة بليسيتسك (شمال)، بالإضافة إلى "العديد" من الصواريخ الأخرى قصيرة المدى من غواصات تابعة لأسطول الشمال والمحيط الهادئ.

وشملت مناورات عسكرية أخرى إطلاق صواريخ جو-أرض من مكان لم يحدد في غرب روسيا عبر قاذفات تو-95 الإستراتيجية وتحركا لأسطول الشمال بقيادة حاملة الطائرات الأميرال كوزنتسوف.

وتابع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تجارب الإطلاق التي جرت خلال تلك التدريبات العسكرية والتي أجريت في أجزاء مختلفة روسيا قبل يوم من الاحتفال بذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية.

وقال بوتين للصحفيين في وزارة الدفاع الروسية وقد وقف الى جانبه وزير الدفاع سيرغي شويغو "نحن نجري اختبارات لمدى تأهب القوات المسلحة الروسية، لقد أعلنا عن ذلك في نوفمبر"، وأضاف "التدريبات ستشمل كل أفرع القوات المسلحة في مختلف أنحاء البلاد".

وتشمل التدريبات القوات البرية والمدفعية وسلاح الجو وتجري بالتزامن مع قمة لزعماء تكتل أمني للدول السوفياتية السابقة، وقال مصدر عسكري روسي إنه لا صلة بين التدريبات وما يحدث في أوكرانيا.

وشدد بوتين في تعليقات متلفزة على أن تلك المناورات الحربية كانت مخططة منذ يناير وألمح إلى أنها غير مرتبطة مباشرة بما يحدث في أوكرانيا.

لكنه أكد أمام رؤساء بيلاروسيا وأرمينيا وطاجيكستان وقرغيزستان أن قدرات الدفاع النووية الروسية لا تزال قوية وفي حالة تأهب دائم.