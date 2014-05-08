تقدم واضح للحزب الحاكم في انتخابات جنوب إفريقيا

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات العامة في جنوب إفريقيا تقدم حزب المؤتمر الإفريقي على منافسيه بنسبة قاربت 60% بعد فرز ثلث الأصوات.وكان من المتوقع أن يواجه الحزب صعوبات في هذه الانتخابات بعد تهم الفساد التي وجهت إلى رئيسه جاكوب زوما.

وقالت اللجنة الانتخابية إن المؤتمر الوطني الإفريقي وهي حركة التحرير التي اكتسحت السلطة منذ عقدين بقيادة زعيمها الراحل نيلسون مانديلا فازت بنسبة 7،59 % من الأصوات بعد فرز ثلث الأصوات.

وحصل أقرب منافسيه التحالف الديمقراطي على 7،26 % من الأصوات على الرغم من تنامي شعبيته في السنوات الأخيرة إذ ما زال يـنظر إليه على أنه معقل للأثرياء البيض.

وجاء في المرتبة الثالثة حزب المحاربين من أجل الحرية الاقتصادية وهو حزب من أقصى اليسار يتزعمه جوليوس ماليما وهو سياسي يتمتع بشعبية طرد من حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، وحصل الحزب على 3،4 % من الأصوات.

وبينما جرى التصويت بسلاسة في خامس انتخابات منذ نهاية الفصل العنصري قال متحدث باسم اللجنة الانتخابية إنه يحقق في مقتل من وصفه حزب المؤتمر الوطني بأنه أحد أعضائه، وقال الحزب إن القتيل الذي لم يكشف عن هويته كان يجلس على مكتب خارج مركز اقتراع حين قتل بالرصاص مضيفا "أن هذا العمل استهدف بوضوح تقويض انتخابات حرة ونزيهة".

وكانت استطلاعات الرأي توقعت حصول الحزب الحاكم على نسبة تأييد تبلغ نحو 65 % وهي أقل قليلا من نسبة 9،65 % التي فاز بها في انتخابات عام 2009 التي جاءت بالرئيس جاكوب زوما إلى الحكم.