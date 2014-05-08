تشغيل أول آلة لبيع الماريغوانا في كندا

ذكرت هيئة الإذاعة الكندية أن أول آلة لبيع الماريوانا في كندا بدأ تشغيلها في فانكوفر، وذكرت وسائل إعلام محلية أن الآلة التي لا تقبل إلا الدفع نقدا تقدم أنواعا مختلفة من ذلك النبات المخدر ويكميات مختلفة، وتباع العبوة التي تزن 14.1 جراما مقابل 50 دولارا.

يذكر أن منظمة كندية تقدم جرعات طبية من الماريغوانا في أكياس مغلقة لا يمكن غشها لكنها تشترط على المستخدمين أن يحصلوا على بطاقة حكومية تصدر بعد مراجعة شهادة من طبيب تفيد بأنهم في حاجة للماريغوانا.

وقالت صحيفة غلوبال نيوز الكندية إن بدء تشغيل الآلة قوبل بترحيب كبير وكانت ردود الأفعال على استخدامها "مذهلة".

وبدأ في الأول من إبريل الماضي تطبيق قواعد اتحادية بكندا تسمح لمنتجين مرخصين بزراعة وتوزيع الماريغوانا الطبية في كندا.

يذكر أن حكومة أوروغواي أباحت بيع الماريغوانا وقالت إنه سيكون بوسع مواطنيها شراء ما يكفي من الماريغوانا لتدخين حوالي 20 سيجارة أسبوعيا بسعر أقل كثيرا من سعر السوق السوداء وذلك في إطار شرح قانون جديد يبيح تجارة القنب.

وكان كونغرس أوروغواي قد وافق في ديسمبر الماضي على قانون يسمح بزرع وبيع الماريغوانا لتصبح أوروغواي أول دولة تفعل ذلك بهدف الحد من تجارة الماريغوانا وسيطرة المجرمين.

ووقع الرئيس اليساري خوسيه موخيكا مرسوما يحدد قواعد تلك السياسة الجديدة. وجاء في المرسوم أنه يجوز لمواطني أوروغواي شراء ما يصل إلى 10 جرامات من الماريغوانا أسبوعيا بسعر يتراوح بين 0.85 دولار ودولار واحد للغرام وهو سعر منخفض وضع لينافس السوق السوداء للقنب الذي يأتي معظمه من باراغواي المجاورة.

وقال النشطاء الذين يدعمون هذا القانون إن الماريغوانا عند إباحة الاتجار فيها ستكون عالية الجودة وسعرها ميسورا.

وسيسمح لكل مواطن في أوروغواي بزراعة ست نبتات ماريغوانا أو حيازة أو شراء ما يعادل 480 غراما للاستخدام الشخصي وتشكيل نواد للتدخين تضم من 15 إلى 45 عضوا يمكنها زراعة ما يصل مجموعة إلى 99 نبتة سنويا.

وحذت بذلك أوروغواي حذو الدول التي قننت حيازة الماريغوانا مثل هولندا التي سمحت ببيع الماريغوانا في "المقاهي"، وولايتا واشنطن وكولورادو الأميركيتان بيع القنب داخليا بموجب ترخيص لكن القوانين الاتحادية لا تزال تحظره.