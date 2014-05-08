السعودية: 18 إصابة جديدة بكرونا

صورة مجهرية مكبرة لفيروس كرونا (رويترز-أرشيف)

سجلت السعودية 18 حالة إصابة جديدة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية المعروفة بـ(فيروس كورونا) ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 449 حالة.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها على صفحتها بالإنترنت إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم بسبب المرض يوم الأربعاء الماضي ليصل عدد الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 121 منذ اكتشاف الفيروس قبل عامين.

وارتفع معدل الإصابة بالسعودية في الأسابيع الأخيرة بعد تفش ارتبط بمستشفيات في جدة والرياض، وتضاعف إجمالي عدد الإصابات تقريبا في أبريل الماضي وارتفع بنسبة 21% في مايو الجاري.

وقالت منظمة الصحة العالمية الأربعاء الماضي إن انتشار فيروس كورونا في مستشفيات يرجع لأسباب منها "مخالفات" لإجراءات التعقيم والعزل أوصت بها لمنع العدوى والسيطرة عليها، لكن المنظمة قالت إن الأدلة الحالية تشير إلى عدم حدوث تغير كبير في قدرة الفيروس على الانتشار.

ويبحث العلماء في مختلف أنحاء العالم عن مستودع حيواني للفيروس (عائل وسيط) منذ تأكدت حالات الإصابة البشرية الأولى في سبتمبر من عام 2012.

وتسبب الإصابة بفيروس كورونا السعال والحمى والالتهاب الرئوي. وسجلت حالات الإصابة به حتى الآن في السعودية وقطر والكويت والأردن والإمارات العربية المتحدة وماليزيا وسلطنة عمان وتونس وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا.

وتشمل الإصابات الجديدة في السعودية ثماني حالات في جدة وخمس حالات في العاصمة الرياض وحالة في نجران. كما سجلت ثلاث حالات جديدة في المدينة المنورة وحالة واحدة في مكة المكرمة.

وقالت وزارة الصحة إن نصف المصابين خالطوا مرضى بفيروس كرونا.