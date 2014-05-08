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اغتيال مدير المخابرات العامة الليبية ببنغازي

8/5/2014
 
تفجير سابق بمدينة بنغازي (الجزيرة-أرشيف)

اغتيل مدير مكتب المخابرات العامة شرق ليبيا بالرصاص وسط بنغازي كبرى مدن شرق ليبيا، وفق ما أفاد مصدر أمني لوكالة فرانس برس.

وأوضح المصدر طالبا عدم ذكر اسمه أن العقيد إبراهيم السنوسي عقيلة "اغتيل بالرصاص قرب مستوصف بنغازي" وسط المدينة.

وأضاف "أنه كان في سيارة عندما أطلق عليه مجهولون النار فأصيب برصاصتين إحداهما أصابته في عنقه".

ومنذ الثورة الليبية التي أطاحت بنظام معمر القذافي في 2011، يشهد شرق ليبيا ولا سيما مدينة بنغازي العديد من الاعتداءات والاغتيالات التي تستهدف خصوصا عسكريين ورجال شرطة وقضاة.

وفي ديسمبر الماضي اغتيل قائد جهاز المخابرات العسكرية في بنغازي في درنة شرق ليبيا.

ويشار باستمرار إلى مسؤولية المتطرفين الإسلاميين في هذه الاعتداءات التي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن.

وفي مارس الماضي تحدثت الحكومة الليبية الانتقالية لأول مرة عن "مجموعات إرهابية" تنشط خصوصا في بنغازي ودرنة وأعلنت "الحرب على الإرهاب".

لكن لم يتخذ أي قرار ملموس منذ ذلك الوقت ولازالت المواجهات مستمرة في بنغازي بين الجيش والمقاتلين الإسلاميين.

وقتل ما لا يقل عن تسعة جنود وشرطيين اثنين كما جرح 24 آخرون الجمعة الماضية في اشتباكات بين القوات الخاصة في الجيش ومقاتلين إسلاميين من جماعة أنصار الشريعة.

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