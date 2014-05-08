اجتماع طارئ بالرياض لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا

الوضع في سوريا يزداد سوءا جراء الحرب الدائرة هناك (الجزيرة مباشر-أرشيف)

أعلنت الجامعة العربية أن وزراء الخارجية العرب سيجتمعون بشكل عاجل الاثنين المقبل في الرياض للنظر في تطورات الأزمة السورية وكيفية معالجة الدول العربية لها.

وقال نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي إنه تقرر عقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في العاصمة السعودية الرياض بناء على طلب من المملكة العربية السعودية.

وقال بن حلي للصحفيين إن الاجتماع سيخصص لبحث تطور الأوضاع في سوريا ميدانيا وسياسيا وإنسانيا والنظر في الإجراءات التي يجب اتخاذها للتعامل مع المأساة السورية.

وأشار بن حلي إلى أن الوضع في سوريا يتفاقم الآن مما يتطلب ضرورة تباحث وزراء الخارجية العرب بشأنه.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فقد قتل أكثر من 150 ألف شخص منذ بدء النزاع في سوريا ضد الرئيس السوري بشار الأسد في مارس 2011.

ووفقا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فقد أسفرت الحرب عن تشرد قرابة عشرة ملايين سوري من منازلهم من بينهم حوالي ثلاثة ملايين نزحوا للخارج.

ويستضيف لبنان رسميا العدد الأكبر من اللاجئين السوريين -أكثر من مليون لاجئ سوري- كما تستضيف تركيا أكثر من 700 ألف لاجئ، وبدوره يستضيف الأردن من جهته حوالي 600 ألف لاجئ يليه العراق مع بـ220 ألفا ثم مصر بـ136 ألف لاجئ.