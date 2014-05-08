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أمريكا تستأنف تدريب قوات عراقية خاصة في الأردن

8/5/2014

 قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية إن الولايات المتحدة ستستأنف تدريب جنود من القوات العراقية الخاصة في الأردن في أوائل يونيو المقبل، وذلك مع سعي واشنطن لزيادة دعمها للحكومة العراقية في حربها على من تصفهم بالإرهابيين.

 وأكد المسؤول الذي طلب عدم نشراسمه أن عددا صغيرا من أفراد القوات الخاصة الأمريكية سيشارك في التدريب الذي سيجرى في الأردن مع قوات عراقية لمكافحة الإرهاب.

 وأضاف المسؤول أن هذا البرنامج يشابه دورة تدريبية تمهيدية لمكافحة الإرهاب عقدتها القوات الأمريكية مع قوات أردنية وعراقية في الأردن في وقت سابق من هذا العام وسيشارك فيها 50 جنديا من الولايات المتحدة والعراق والأردن في المجمل، وقال المسؤول "الدولة الاسلامية في العراق والشام عدونا وعدو العراق ونريد الاستمرار في مساندته في هذه المعركة" وتستلهم هذه الجماعة فكر القاعدة وتنشط في العراق وسوريا.

 ويشير التدريب الإضافي على مكافحة الإرهاب إلى استمرار مخاوف حكومة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشأن العنف المتزايد في العراق، حيث عاد سفك الدماء إلى مستويات لم تكن موجودة منذ ذروة الصراع الطائفي الذي أعقب الغزو الأمريكي في عام 2003.
  
 ويسلط التدريب الضوء أيضا على مخاوف من أنشطة المتطرفين في مختلف أنحاء المنطقة ويعتقد مسؤولون أن الحرب في سوريا تذكي هذه الأنشطة
 
 وتزيد إدارة أوباما أيضا عدد ضباط المخابرات في العراق وتدرس كيفية مواجهة العنف المتزايد لجماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام، كما تقدم إدارة أوباما أيضا للعراق أسلحة متطورة مثل طائرات الهليكوبترالهجومية من طراز أباتشي لمساعدة حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي.

 وبعد إجراء الانتخابات العامة الشهر الماضي يسعى المالكي الآن إلى الحصول على فترة ولاية ثالثة ولن تظهر نتيجة الانتخابات إلا بعد أسابيع.

 وكانت رويترز قالت في يناير الماضي أن مسؤولين أمريكيين يدرسون تدريب قوات خاصة عراقية في دولة ثالثة، وكانت استجابة واشنطن لتصاعد العنف والتوترات الطائفية في العراق محدودة، نظرا لعدم الرغبة في زيادة تمكين المالكي الذي يقول منتقدوه أنه يستأسد على معارضيه، وإحجام الولايات المتحدة عن مشاركة الجنود الأمريكيين مرة أخرى في صراع بالشرق الأوسط.

 ويأتي التدريب في إطار مساعدات أمنية إضافية تستطيع الولايات المتحدة تقديمها دون القيام بأنشطة عسكرية أكبر داخل العراق وهو ما يتطلب توقيع اتفاقية بشأن وضع القوات.

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