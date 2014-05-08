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أمريكا ترشح بيكروفت سفيرا لمصر

8/5/2014

قال مسؤولون أمريكيون الأربعاء إن حكومة الرئيس باراك أوباما تعتزم ترشيح سفيرها في العراق ليكون مبعوثها الجديد لدى القاهرة في ظل استمرار التوتر في العلاقات المصرية الأمريكية في أعقاب عزل الجيش للرئيس المنتخب محمد مرسي.

وسوف يحل روبرت ستيفن بيكروفت وهو سفير مخضرم يتولى منصب سفير الولايات المتحدة في بغداد منذ عام 2012، محل آن باترسون التي غادرت منصبها في القاهرة العام الماضي وتعمل الآن كمسؤولة كبيرة مختصة بقضايا الشرق الأوسط في واشنطن.

وأكد المسؤولون أنه لم يتضح متى سيتم ترشيح بيكروفت رسميا، والمرشحون لتولي منصب السفير يجب أن يقر مجلس الشيوخ ترشيحهم.

وإذا تم ترشيح بيكروفت وتثبيته فإنه سيكون وجه السياسة الأمريكية في القاهرة في لحظة مشحونة بالتوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر.

وكان مسؤولون أمريكيون انتقدوا مرارا الحكومة المؤقتة التي يدعمها الجيش على غلظتها في التعامل مع الخصوم ولاسيما أولئك المرتبطين بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة الآن وعلى السماح للمحاكم بإصدار أحكام الإعدام على مئات من المعارضين.

وكان من المتوقع أن ترشح حكومة أوباما روبرت فورد الذي كان كبير الدبلوماسيين الأمريكيين في الأزمة السورية لمنصب السفير في القاهرة لكن مسؤولين أمريكيين قالوا إن الحكومة المصرية أشارت إلى أنهم يرون فورد مقربا من الأحزاب الإسلامية في الشرق الأوسط.

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