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مصر تسعى لتدبير 2.5 مليار دولار لتأمين الغاز

7/5/2014

قال خالد عبد البديع رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيغاس إن بلاده المثقلة بمشكلات الطاقة تسعى لتدبير 2.5 مليار دولار لتغطية تكلفة استيراد الغاز الطبيعي لتشغيل محطات الكهرباء حتى نهاية ديسمبر المقبل.

وتسعى مصر بشتى الطرق لتوفير مصادر الطاقة اللازمة للبلاد لتشغيل محطات الكهرباء بعد الانقطاع المتكرر للتيار خلال فصل الصيف في السنوات القليلة الماضية في بلد يبلغ استخدام مكيفات الهواء فيه ذروته بين مايو وأغسطس.

وقال عبد البديع في اتصال هاتفي مع رويترز إن تكلفة استيراد الغاز تتمثل في "قيمة شحنات الغاز المسال وتأجير أحد أرصفة ميناء السخنة وقيمة إيجار منشأة عائمة لتسييل الغاز المستورد وإعادته إلى حالته الطبيعية.

وتتوقع مصر الانتهاء من إقامة منشأة عائمة لاستيراد وتخزين الغاز الطبيعي المسال بحلول يوليو أو أغسطس المقبلين.

وكانت مصادر مطلعة قد قالت في فبراير الماضي إن شركة هوغ النرويجية قد فازت بعقد لتوريد المنشأة العائمة.

واتفقت مصر مع شركتي غازبروم الروسية وإيدياف الفرنسية على توريد حوالي 12 شحنة من الغاز المسال للبلاد اعتبارا من بداية أغسطس المقبل كما تتفاوض حاليا مع شركة سوناطرك الجزائرية أيضا على توريد شحنات من الغاز.

وقال عبد البديع الذي عين رئيسا لإيجاس في فبراير الماضي إن شحنات الغاز المسال التي ستصل في الفترة من أغسطس وحتى ديسمبر ستوفر 500 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا.

من جهتها قالت وزارة البترول المصرية إن إنتاج الغاز بلغ 5.4 مليار قدم مكعبة يوميا والاستهلاك 5.57 مليار قدم مكعبة يوميا في السنة المالية التي ستنتهي في الأول من يوليو القادم وأنها تهدف لأن يبلغ الإنتاج 5.31 مليار قدم مكعبة مقابل استهلاك قدره 4.95 مليار قدم مكعبة يوميا.

وتطمح مصر لزيادة انتاجها من النفط والغاز للوفاء بالطلب المتنامي على الطاقة في السنوات الأخيرة وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها بيبي وبيجي البريطانيتان وإيني الإيطالية.

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