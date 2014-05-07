فشل البرلمان اللبناني في اختيار رئيس للمرة الثالثة

فشل النواب اللبنانيون للمرة الثالثة في اختيار رئيس للبلاد اليوم بعد أن قاطع نواب تحالف " 8 آذار" الجلسة مما أدى إلى عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لإجراء التصويت وهو ثلثا الأعضاء.

ودعا رئيس البرلمان نبيه بري الى جلسة جديدة في 15 مايو لكن ساسة لبنانيين قالوا إنهم يتوقعون أن تستمر الخلافات بشأن من سيخلف ميشال سليمان لعدة أشهر بعد أن يترك المنصب في 25 مايو.

ومن المرجح أن يضطر اي مرشح للحصول على بعض التأييد من الكتلتين السياسيتين الرئيسيتين وهما تحالف "الثامن من آذار" بقيادة حزب الله الشيعي وتحالف "14 آذار" المنافس له بقيادة السنة حتى يفوز بالأغلبية اللازمة من أصوات نواب البرلمان البالغ عددهم 128 نائبا.