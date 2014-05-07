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حمص: الإفراج عن 45 أسيراً بينهم 29 من جيش النظام

7/5/2014

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بأن عدد  الأسرى الذين أفرجت عنهم الكتائب الإسلامية في محافظتي حلب واللاذقية من  بين المختطفين ارتفع إلى 45  شخصاً هم 12 طفلا و3 مواطنات، ومواطنة  إيرانية الجنسية، و29 عنصراً من قوات النظام بينهم ضابطان.
وقال المرصد في بيان يوم الأربعاء إنه تم "الإفراج عن الدفعة الأولى المكونة من 15 مختطفاً  بالتزامن مع تهجير الدفعة الأولى من مقاتلي الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة من أحياء حمص القديمة، نحو ريف حمص الشمالي".
وتابع " كذلك أفرج بالتزامن مع خروج الدفعة الثانية من مقاتلي الكتائب  من حمص القديمة، عن الدفعة الثانية من المختطفين لدى الكتائب الإسلامية  بريف اللاذقية، وهم 12 طفلا و3 مواطنات، من سكان قرى يقطنها مواطنون من  الطائفة العلوية في ريف اللاذقية الشمالي، كانت قد اختطفتهم الكتائب الإسلامية والدولة الإسلامية في العراق والشام في شهر آب / أغسطس  الماضي".
وأوضح المرصد أنه "مع وصول الدفعة الثالثة من مقاتلي الكتائب من حمص  القديمة إلى الريف الشمالي، تم الإفراج عن دفعة جديدة في مدينة حلب  تتألف من 14 عنصرا من قوات النظام بينهم ضابطان بالإضافة لمواطنة من  الجنسية الإيرانية، كما أن عدد مقاتلي الكتائب الإسلامية والكتائب  المقاتلة الذين هجروا من أحياء حمص القديمة، وصل إلى 600، من بينهم نحو  15 جريحا وصلوا إلى الريف الشمالي على ثلاث دفعات".
وأضاف المرصد السوري أنه من المتوقع الإفراج عن دفعة جديدة من الذين  اختطفوا من المدنيين في ريف اللاذقية الشمالي في آب/أغسطس الماضي، في  حين توقفت اليوم عمليات إخراج مقاتلي الكتائب المقاتلة والكتائب  الإسلامية من أحياء حمص القديمة إلى الريف الشمالي، على أن تستأنف صباح  الخميس.

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