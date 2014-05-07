الناتو: قد نضطر لنشر قوات دائمة بشرق أوروبا

الجنرال فيليب بريدلاف (رويترز-أرشيف)

قال الجنرال فيليب بريدلاف القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي إنه سيتعين على الحلف أن يدرس النشر الدائم لقوات في شرق أوروبا بسبب زيادة التوتر بين روسيا وأوكرانيا.

وقد قام حلف الأطلسي بترتيب عدد من عمليات تناوب الأفراد والمعدات في شرق أوروبا ولكن من المقرر أن تنتهي هذه الإجراءات بنهاية عام 2014.

وأضاف بريدلاف حينما سئل هل من المحتمل أن يضطر الحلف إلى دراسة النشر الدائم لقوات في شرق أوروبا "أرى أن هذا أمر يجب أن ندرسه وسنطرحه للمناقشة من خلال قيادات بلداننا لنرى ما سيؤدي إليه".

وفي سياق الأزمة الأوكرانية قالت وسائل إعلام رسمية أوكرانية اليوم الأربعاء إن القوات الحكومية استعادت مبنى البلدية في مدينة ماريبول الساحلية بشرق البلاد بعد معارك طول الليل مع متشددين موالين لموسكو.

وقالت القناة الخامسة في التلفزيون الأوكراني إن الحرس الوطني سيطر على المبنى وطرد المتمردين إلى الشوارع حيث سدوا الطريق الرئيسي وأحرقوا إطارات السيارات وحافلة وقد أستؤنفت حركة المرور بالمدينة صباح اليوم، ولم يتسن التأكد من صحة الأخبار من مصدر آخر.

من جهة أخرى قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن الولايات المتحدة ترفض رفضا قاطعا الجهود التي تبذلها قوات موالية لروسيا لإجراء استفتاء "صوري ومصطنع" في شرق أوكرانيا.

وقال كيري في مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون "يساورنا أيضا قلق بالغ بشأن جهود انفصاليين مؤيدين لروسيا في دونيتسك ولوهانسك لإجراء -أصارحكم القول- استفتاء صوري ومصطنع بشأن الاستقلال في 11 مايو".

وأضاف "نرفض رفضا قاطعا هذا الجهد غير المشروع لتعميق الانقسام في أوكرانيا" مضيفا أنه سيجتمع مع نظرائه الأوروبيين في أوروبا الأسبوع القادم لمناقشة الخطوات المقبلة.