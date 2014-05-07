الجربا يطالب بتزويد المعارضة بأسلحة "فعالة"

طالب رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا الأربعاء الولايات المتحدة بتزويد مقاتلي المعارضة بالأسلحة الضرورية، التي تتيح لهم حسم النزاع المسلح مع النظام السوري، موجها انتقادا شديدا إلى احتمال إعادة انتخاب الرئيس بشار الأسد الشهر المقبل.

وقال الجربا أمام مركز دراسات في واشنطن في مستهل أول زيارة رسمية للولايات المتحدة إن الانتخابات الرئاسية السورية في الثالث من حزيران/يونيو المقبل هي "مهزلة" من شأنها منح الأسد "رخصة للقتل لأعوام عدة مقبلة".

وأضاف الجربا الذي سيلتقي الرئيس باراك أوباما إن قوات المعارضة تحتاج إلى "أسلحة فعالة لمواجهة هجمات (النظام) التي تشمل غارات جوية بحيث نتمكن من تغيير ميزان القوى على الارض". وشدد على أن "هذا الأمر سيسهل (إيجاد) حل سياسي".

وتستمر زيارة الجربا والوفد الذي يرافقه للولايات المتحدة ثمانية أيام، وسيلتقي أيضا وزير الخارجية جون كيري ومستشارة الأمن القومي سوزان رايس وأعضاء في مجلسي النواب والشيوخ وقادة في الحزبين الجمهوري والديموقراطي.

وأكد رئيس الائتلاف المعارض انه لا يطالب الولايات المتحدة والدول الغربية بأن "ترسل أبناءها إلى سوريا".

وقال "لا نريد أن يقتل الأميركيون في سوريا" في وقت يرفض أوباما إرسال قوات على الأرض واحجم في اللحظة الأخيرة في أيلول/سبتمبر الفائت عن توجيه ضربة عسكرية للنظام السوري.

وتقدم واشنطن حاليا مساعدة عسكرية غير فتاكة إلى مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة.