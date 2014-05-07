أوروغواي توفر ماريغوانا رخيصة وجيدة بشكل قانوني

الناشط برونو كاليروس يرعى نبتة ماريغوانا بمنزله (رويترز-أرشيف)

قالت حكومة أوروغواي إنه سيكون بوسع مواطنيها شراء ما يكفي من الماريغوانا لتدخين حوالي 20 سيجارة أسبوعيا بسعر أقل كثيرا من سعر السوق السوداء وذلك في إطار شرح قانون جديد يبيح تجارة القنب.

وكان كونغرس أوروغواي قد وافق في ديسمبر الماضي على قانون يسمح بزرع وبيع الماريغوانا لتصبح أوروغواي أول دولة تفعل ذلك بهدف الحد من تجارة الماريغوانا وسيطرة المجرمين.

ووقع الرئيس اليساري خوسيه موخيكا مرسوما يحدد قواعد السياسة الجديدة يوم الثلاثاء الماضي. وجاء في المرسوم أنه يجوز لمواطني أوروغواي شراء ما يصل إلى 10 جرامات من الماريغوانا أسبوعيا بسعر يتراوح بين 0.85 دولار ودولار واحد للغرام وهو سعر منخفض وضع لينافس السوق السوداء للقنب الذي يأتي معظمه من باراغواي المجاورة.

وقال النشطاء الذين يدعمون هذا القانون إن الماريغوانا عند إباحة الاتجار فيها ستكون عالية الجودة وسعرها ميسورا.

وقال الناشط برونو كاليروس من حركة تحرير القنب "لا يمكن أن نقارن زهرة تشرف على جودتها وزارة الصحة.. مع (مخدرات) من باراغواي ضارة بالقطع لأن بها مواد خارجية".

وأضاف إن الماريغوانا المقننة ستكون كلفتها حوالي 20% فقط من مثيلتها عالية الجودة بالسعر الحالي للسوق.

وسيسمح لكل مواطن في أوروغواي بزراعة ست نبتات ماريغوانا أو حيازة أو شراء ما يعادل 480 غراما للاستخدام الشخصي وتشكيل نواد للتدخين تضم من 15 إلى 45 عضوا يمكنها زراعة ما يصل مجموعة إلى 99 نبتة سنويا.

وأيد موخيكا -العضو السابق في مليشيا ماركسية وجعلت حياته المتواضعة وتأملاته الفلسفية منه شخصية محبوبة بالخارج- قانون الماريغوانا في اوروغواي تلك الدولة الزراعية التي يقطنها 3.3 ملايين شخص.

وحذت بذلك أوروغواي حذو الدول التي قننت حيازة الماريغوانا مثل هولندا التي سمحت ببيع الماريغوانا في "المقاهي"، وولايتا واشنطن وكولورادو الأميركيتان بيع القنب داخليا بموجب ترخيص لكن القوانين الاتحادية لا تزال تحظره.

وتراقب دول أميركا اللاتينية تجربة أوروغواي عن كثب في وقت تواجه الحرب على المخدرات التي تقودها الولايات المتحدة انتقادا متزايدا. ونجاح أوروغواي قد يدفع إلى تقنين الماريغوانا في أماكن أخرى.