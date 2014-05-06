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السعودية: ارتفاع حالات الإصابة بكرونا إلى أربعمائة

6/5/2014
مخاطر فيروس كرونا قد تتضاعف بموسم العمرة والحج (أرشيف-الجزيرة)

قالت وزارة الصحة السعودية إن 18 شخصا إضافيا قد أصيبوا بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية القاتلة المعروفة باسم (فيروس كورونا) ليصل عدد الحالات في البلاد إلى 414 حالة توفي أكثر من ربعهم.

وذكرت الوزارة بموقعها على الإنترنت أن الحالات الجديدة التي جرى الإبلاغ عنها في الساعات الـ(48) الماضية حدثت في العاصمة الرياض ومدينة جدة الساحلية ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويمثل انتشار المرض مبعث قلق للسعودية قبيل وفود الملايين لأداء عمرة خلال موسمها في شهر رمضان المقبل والذي سيحل في يوليو المقبل وبعدة موسم الحج بعده في أكتوبر والذي يتدفق الملايين من المسلمين خلاله على السعودية.

وأفادت الوزارة أنه قد توفي حتى الآن 115 شخصا في السعودية جراء الإصابة بالفيروس.

وقالت منظمة الصحة العالمية يوم الاثنين الماضي إن الأردن أفاد باكتشاف حالة جديدة من فيروس كورونا لرجل يبلغ من العمر 28 عاما.

وأفادت دول أخرى مثل قطر والكويت والإمارات وعمان وتونس وأيضا العديد من الدول الأوروبية باكتشاف حالات لكورونا منذ ظهور الفيروس. وقالت مصر اليوم إنها تتحرى عما إن كانت سيدة في الستين من عمرها توفيت جراء إصابتها بالفيروس.

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