الاتحاد الأفريقي سيتابع الانتخابات الرئاسية بمصر

عُقد لقاء يوم الثلاثاء بين مسئولين ببعثة الاتحاد الأفريقي بالقاهرة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية للاتفاق على الإجراءات الخاصة بطلب الاتحاد الأفريقي المشاركة في متابعة الانتخابات الرئاسية من خلال بعثة قوامها 50 متابعاً إفريقياً ، وتم الاتفاق خلال اللقاء علي طلب المشاركة.

وكان وزير الخارجية المصري نبيل فهمى قد أستقبل أمس وفور عودته من الإمارات مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي حيث تم تناول سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد.

وقال مصدر مطلع بالخارجية المصرية أن هذا التطور في الاتحاد الأفريقي يمثل اعترافاً واضحا بخريطة الطريق التي التزمت الحكومة المصرية بتنفيذها وبالانتخابات الرئاسية القادمة، ويعكس الجهود المكثفة التي قامت بها الوزارة لتوضيح حقائق ما تشهده البلاد من عملية تحول ديمقراطية وحرص مصر علي بناء مؤسسات حقيقية في إطار تنفيذ خريطة المستقبل.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد وافقت على مشاركة عدد من هذه المنظمات من بينها الاتحاد الأوروبي الذي يشارك ببعثة تزيد عن 150 عضواً.

كذلك وافقت اللجنة على طلبات متابعة الانتخابات التي تقدم بها كل من جامعة الدول العربية والبرلمان العربي وتجمع دول الساحل والصحراء ومنظمة الكوميسا، بالإضافة إلى منظمة الفرانكفونية، فضلا عن ممثلين عن السفارات الأجنبية المعتمدة بالقاهرة، وجاري النظر في طلبات أخري.