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17 جريحا في زلزال يضرب شرق اليابان

5/5/2014

أعلنت وكالة الرصد الجيولوجي اليابانية أن زلزالا بقوة ست درجات على مقياس ريختر ضرب صباح اليوم الأثنين شرق اليابان ، وأن مركز الزلزال حدد في جزيرة إيزو  أوشيما  جنوب العاصمة على عمق 160 كيلومترا.

وأدى الزلزال إلى وقوع ما لا يقل عن 17 جريحا ، كما  تسببت قوة الزلزال  في اهتزازات شملت ناطحات سحاب ومنازل وسط العاصمة طوكيو ،وأكدت الوكالة نفسها أن أقوى الاهتزازات سجلت وسط العاصمة

وقال أحد علماء الوكالة خلال مؤتمر صحفي إن الزلزال كان على عمق كبير جدا من نوع يتسبب عادة بهزات ارتدادية قليلة ، وتمّ التنبيه إلى خطر حدوث هزات ارتدادية في الساعات والأيام المقبلة على سبيل الاحتياط.

واعتاد سكان طوكيو على التعامل مع مثل هذه الزلازل، لكنهم جميعا يخشون ما يطلقون عليه "الزلزال الكبير"، وهو زلزال مدمر تفوق قوته سبع درجات ومركزه العاصمة نفسها. ومن شأن مثل هذا الزلزال المتوقع أن يؤدي إلى أضرار جسيمة ويخلف آلاف القتلى، بحسب تقديرات الحكومة.

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