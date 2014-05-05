قتال شرس على مشارف سلافيانسك في أوكرانيا

قال وزير الداخلية الاوكراني أرسين أفاكوف إن انفصاليين موالين لروسيا نصبوا كمينا لقوات أوكرانية يوم الإثنين 5 مايو أيار مما أثار قتالاً شرساً على مشارف "سلافيانسك" معقل الانفصاليين.

وقال مراسل من رويترز إن ناقلتي جند مدرعتين على الأقل وعدداً من الانفصاليين فروا من المنطقة حيث سُمع دوي إطلاق نار دون انقطاع تقريباً منذ الصباح.

وبدا إطلاق النار أقرب من سلافيانسك في شرق أوكرانيا مقارنة بيوم الأحد الماضي.

ونقلت وكالة انترفاكس الأوكرانية للأنباء عن أفاكوف قوله "في الصباح أُصيبت فرقة في عملية مكافحة الإرهاب في كمين نصبته جماعات إرهابية تستخدم أسلحة ثقيلة".

وأضاف أن ضحايا سقطوا على الجانب الأوكراني إلا أنه لم يذكر أي أرقام.

هذا و على جانب آخر شارك أكثر من 7 آلاف شخص في مسيرة يوم الإثنين بالعاصمة الروسية موسكو ، احتجاجا على مقتل المدنيين في أوديسا وغيرها من المدن الأوكرانية.



وقالت الداخلية الروسية ـ في بيان لها ـ " إن المسيرة جرت في حديقة ألكسندر بجوار الكرملين للاحتجاج على مقتل المدنيين في أوكرانيا " ، مؤكدة أن أكثر من 7 آلاف شخص شارك في هذه المسيرة ، وقام المشاركون بوضع الزهور بالقرب من جدار الكرملين والوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح الضحايا.