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زيارة لمفتشي الوكالة الذرية إلى طهران اليوم

5/5/2014

وصل مفتشون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران لزيارة موقعين نوويين في إطار اتفاق مرحلي ينتهي العمل به في منتصف مايو، كما أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية الاثنين.

وينظر إلى دخول وكالة الطاقة الذرية إلى هذين الموقعين على أنه تطور مهم، لأن اليورانيوم الذي ينتجانه بمجرد أن تتم تنقيته يمكن أن يستخدم في محطات الكهرباء النووية، وبعد معالجته بدرجة أكبر يمكن أن يستخدم في صنع القنابل النووية.

وسيلتقي مساعد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ماسيمو أبارو مسؤولين في موقع أراك لإجراء مناقشات حول مفاعل المياه الثقيلة الذي يثير قلق الغربيين بحسب مسؤول من الوكالة الدولية للطاقة الذرية .

وستكون الزيارة لمفاعل أراك لتقديم معلومات حول المفاعل في إطار اتفاق تعاون مبرم في فبراير بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني المثير للخلاف، ينبغي التحقق منها قبل 15 مايو.

وفي هذا السياق أفادت وكالة الطلبة الإيرانية شبه الرسمية للأنباء أمس الأحد أن إيران قدمت للوكالة معلومات عن أجهزة تفجير يمكن استخدامها في تفجير شحنة نووية، إلى جانب معلومات محدثة عن تصميمات مفاعل أراك للماء الثقيل، وذلك ضمن اتفاق الشفافية الذي يهدف إلى تهدئة المخاوف بشأن أنشطة طهران النووية.

وأضافت الوكالة أن طهران أبلغتها أنها طورت أجهزة تفجير للتطبيقات المدنية والتطبيقات العسكرية التقليدية، ولم يفسر التقرير حاجة إيران أو استخدامها لأجهزة التفجير.

وتأتي هذه الاتصالات بين إيران والوكالة قبل محادثات مع مجموعة 5+1 التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا بهدف إبرام اتفاق نهائي بين الطرفين، وتشكل قضية تخصيب اليورانيوم ومفاعل أراك جزءا كبيرا من المباحثات.

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